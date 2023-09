Matrimonio al capolinea, Meghan Markle rompe il silenzio: “La verità è questa”

Dalla pubblicazione del libro autobiografico di Harry “Spare” ad oggi, Meghan dice la verità sul suo matrimonio con Harry.

I duchi di Sussex, Harry e Meghan, stanno scontando ormai da tempo le conseguenze della loro scelta drastica di abbandonare la vita reale, per scegliere di condurne una da “comuni mortali” in California, dove si sono trasferiti nel 2020.

Se inizialmente la coppia aveva goduto di un grande appoggio del pubblico, risultando simpatici e assolutamente progressisti nell’orientamento intrapreso. La stampa internazionale però ora non fa che mostrarli in eterna crisi e negli ultimi tempi si paventa aria di divorzio.

Dalla pubblicazione della sua autobiografia “Spare”, il gradimento dell’opinione pubblica verso i Sussex è crollato inaspettatamente a picco non solo in Inghilterra, ma anche negli States, lasciando interdetta la coppia: Harry ha perso ben 45 punti di gradimento arrivando a – 7, Meghan è precipitata a – 13. Proprio per il discusso libro di Harry, i due sembra stiano perdendo quota come coppia indissolubile.

L’esclusione dai red carpet

La scelta di Harry quindi di raccontarsi al mondo non ha dato i frutti sperati e la coppia sembra essere entrata in crisi per via di alcune dichiarazioni poco felici che il principe ha fatto sulla famiglia Reale, generando intorno al suo racconto e alla sua nuova vita un giudizio poco positivo da parte soprattutto dell’opinione pubblica britannica.

Per Meghan, poi, questo calo di popolarità ha inciso molto sulla partecipazione ad alcuni eventi mondani dai quali negli ultimi tempi la coppia è stata esclusa, come il depennamento della loro presenza. allo scorso Met Gala di New York, la serata più glamour della Grande Mela, organizzato da Anna Wintour, storica direttrice di Vogue.

La crisi di coppia

Uno scenario di malcontento vero o presunto che la stampa ha continuato ad alimentare individuando sempre qualche motivo di lite tra i due. Meghan in particolare in passato avrebbe accusato il marito della responsabilità di aver causato con «Spare» il calo di gradimento da parte del pubblico e – come detto – l’estromissione dai red carpet più ambiti e rilevanti, avrebbe inciso soprattutto sulla carriera dell’attrice.

Ora però Meghan ha deciso di dire nuovamente la sua sul rapporto con Harry, per mettere fine alle dicerie che circolano ormai da tempo sulla loro vita di coppia, con tanto di paventato divorzio in vista. In un video che fatto rapidamente il giro dei social, i due sono stati ripresi felici e divertiti insieme, mentre ballano al concerto di Bejoncé a Los Angeles.