Harry e Meghan al concerto scatenati

La pubblicazione delle immagini che ritraggono Harry e Meghan al concerto di Beyoncé ha scatenato delle voci sul conto di Harry

E’ soltanto di ieri la notizia che ha fatto ricredere in molti dubbiosi sul conto della coppia Meghan Markle e Harry d’Inghilterra, che si sono mostrati insieme durante il concerto della pop star Beyoncé a Los Angeles.

I duchi di Sussex, Harry e Meghan, stanno scontando ormai da tempo le conseguenze della loro scelta drastica di abbandonare la vita reale, per scegliere di condurne una da “comuni mortali” in California, dove si sono trasferiti nel 2020. Se inizialmente la coppia aveva goduto di un grande appoggio del pubblico, risultando simpatici e assolutamente progressisti nell’orientamento intrapreso. La stampa internazionale però ora non fa che mostrarli in eterna crisi e negli ultimi tempi si paventa aria di divorzio.

Nel video che ha fatto rapidamente il giro dei social e dei tabloid internazionali qualcuno li ha visti felici insieme, mentre ballano e si divertono al concerto; qualcun altro invece ha voluto gettare un’ombra su Harry.

Cosa sarà successo?

L’incriminata foto virale

Sta girando in queste ore una foto virale che lo ritrae non così pazzo e innamorato della moglie, al recente concerto di Beyoncé.

Dopo che lo scatto in cui Harry sembra stoico accanto a sua moglie Meghan Markle è diventato virale, sono iniziate a circolare su Internet dei commenti di alcuni fan che sono balzati alla conclusione che sia “infelice” durante lo show. Altre persone su Twitter, hanno scherzato dicendo che lo sguardo freddo del leader reale si adattava a quello di altri mariti che venivano “trascinati” allo spettacolo con le loro mogli.

Quale sarà la verità?

Sembrerebbe tra l’altro che Harry non fosse l’unico a mostrarsi impassibile al cospetto del ritmo della bella Beyoncé, ma anche il campione di basket LeBron James non avrebbe mostrato particolare entusiasmo nel corso del concerto.

Di sicuro ogni occasione è buona per gettare zizzania sulla coppia più chiacchierata della casa Reale, ma l’accanimento mediatico contro i due sta diventando urticante soprattutto per Meghan che più volte si è trovata costretta a dare delle spiegazioni o a smentire ipotesi e illazioni sul loro conto. Hanno scelto di vivere una vita “normale”, consentiamo loro anche di esserlo anche nelle manifestazioni pubbliche. Magari Harry ha semplicemente altri gusti musicali ed ha voluto far felice la moglie (e sarebbe una prova di amore) oppure, banalmente, dopo essersi scalmanato con lei durante qualche brano della pop star, si sta semplicemente godendo un attimo di relax (e lo scatto incriminato lo ha colto in fallo).