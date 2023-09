Rimprovero Signorini in diretta: nella casa del Grande Fratello il gelo

L’edizione 2023 del GF sembra non decollare e Alfonso Signorini “rimprovera” gli inquilini per l’eccessiva inerzia

Che questa fosse un’edizione difficile lo si immaginava dalle premesse giunte alla fine dell’edizione precedente, quando Pier Silvio Berlusconi, stanco del trash e della televisione urlata, decideva di cambiare rotta ai suoi palinsesti, auspicando programmi dai toni più pacati.

E il Grande Fratello di quest’anno rivisto in questa ottica, da cui sono stati aboliti influencer e personaggi poco polite, rivendicava questa scelta e questa nuova direttiva. Ora sembra che però i concorrenti, in versione NIP, quindi un po’ VIP e un po’ personaggi comuni, abbiano preso un pochino troppo alla lettera queste indicazioni e il programma non stia decollando.

Non una lite, né una controversia, un piccolo scoop, nulla e l’audience cala. Tutto troppo statico e contenuto, quasi che la casa avesse subito questo effetto “sedativo” del direttore e non si lasciasse andare.

L’intervento di Signorini

Giunti quindi alla quinta puntata, interviene il conduttore Alfonso Signorini che ha aperto la serata con un rimprovero: “La casa si spaccherà in due. Perché abbiamo deciso di dare un po’ una mossa a questi inquilini”, ha iniziato il conduttore.

“Sono passati quasi 20 giorni dall’inizio del programma. Faccio una premessa. Siete tutti bravi, molto educati, proprio come piace a noi. Ma l’educazione non significa assolutamente non essere sé stessi! Educazione significa anche dire le cose in faccia agli altri con convinzione. Così come potete manifestare le vostre idee, anche a rischio di essere un po’ scomodi. Cioè, l’educazione non è il perbenismo, ok? Non nascondetevi, perché noi vi sgamiamo lo stesso e stasera ve lo dimostreremo”.

Da un eccesso all’altro

Sembra quindi che il lavaggio del cervello subito probabilmente dai concorrenti di questa edizione abbia generato in loro una compressione di tutti gli impulsi che nelle precedenti edizioni abbiamo visto ben manifesti.

Forse la strigliata di Alfonso Signorini, contenuta come da direttiva, potrebbe non sortire l’effetto desiderato. Ci ricordiamo invece quando un caloroso Cristiano Malgioglio nell’edizione 2018 sfogò le sue aspettative da telespettatore con: “Dovete darvi più da fare, dovete dare più ritmo a tutto! Tu Benedetta Mazza, poi Jane e la meteorina, dovete fare qualcosa, nessuno vi nota, non esistete qui dentro la casa. Poi ci sono i ragazzi, Stefano ed Elia, ecco se io oggi fossi stato da Zara e avessi preso due manichini sarebbe stata la stessa cosa. Devo andarci piano?! No! Io devo dire queste cose. Il GF è una vetrina straordinaria e loro devono dare tantissimo. Fate qualcosa ragazzi!”. Insomma, cosa ci aspetta da questi concorrenti? Che siano interessanti, ma non rissosi e maleducati, stimolanti ma non pedanti. Di nuovo forse la scelta del cast non sarà stata all’altezza o il programma ormai è giunto al capolinea?