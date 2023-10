Veronica Gentili a Le Iene: ecco chi à la sostituta di Belen

La nuova conduttrice de Le Iene, Veronica Gentili, racconta come ha accolto la proposta Mediaset di condurre lo show

Veronica Gentili ha una carriera giornalistica alle spalle rinomata e collaudata, che la rendono oggi tra le professioniste e conduttrici più apprezzate nel panorama dello spettacolo. Nonostante questo però ancora oggi si stupisce di fronte ad alcune proposte di lavoro.

Ultima, ma non per importanza, quella di subentrare a Belen Rodriguez nel programma Le Iene. Lo ha raccontato lei stessa, descrivendo la reazione alla proposta ricevuta da Pier Silvio Berlusconi.

Adesso è pronta a buttarsi in una nuova esperienza al timone de Le Iene, che vuole affrontare a testa alta in veste di conduttrice, ma anche di inviata se necessario. Bella, disinvolta e spigliata, non ci sono appunti da fare nei confronti di questa giornalista stimata nel settore e dal pubblico.

Le esperienze pregresse di Veronica Gentili

Veronica Gentili ha iniziato la sua carriera con il teatro, visto che la recitazione è sempre stata una sua grande passione. Con gli anni però ha maturato un interesse anche nei confronti della cronaca e attualità ed è per questo ha intrapreso il suo percorso da giornalista e poi ha proseguito come conduttrice. Mediaset le ha dato molta fiducia, prima nella conduzione del weekend di Stasera Italia su Rete 4 e successivamente con Controcorrente.

Adesso però i piani alti della rete ammiraglia hanno voluto farle una proposta diversa, piazzandola al timone de Le Iene. Una proposta inaspettata per la Gentili, che però ha deciso di accettare nonostante il timore di una vetrina così esposta mediaticamente.

La proposta di Pier Silvio Berlusconi

Non si sarebbe mai aspettata che la sua carriera avesse potuto prendere una piega simile, ma a quanto pare Pier Silvio Berlusconi l’ha ritenuta all’altezza. La giornalista durante un’intervista rilasciata a Di Più Tv ha raccontato la sua reazione quando ha ricevuto la proposta dall’amministratore delegato Mediaset. “Quando Pier Silvio Berlusconi mi ha proposto di diventare la nuova conduttrice de Le Iene sono rimasta senza fiato“, ha raccontato la conduttrice. “Spaesata, sconcertata e lusingata“, sono questi gli aggettivi che meglio hanno descritto le sue emozioni in quel momento.

Veronica Gentili ha voluto riflettere sulla proposta, essendo un po’ lontana dal suo profilo finora. Eppure, ha deciso di non privarsi di quest’esperienza e di buttarsi con coraggio. “Da una parte c’era la felicità per essere stata scelta, dall’altra c’erano mille dubbi, perché era “qualcosa” di totalmente diverso da tutto ciò che avevo fatto prima. Mi sono presa un po’ di tempo, ne ho parlato con mio padre e con il mio compagno. Alla fine, però, ho deciso di buttarmi. Ed eccomi qui“, ha spiegato Veronica Gentili. E il pubblico non vede l’ora di vederla all’opera.