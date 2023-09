Grande Fratello: volano parole forti tra due concorrenti

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello, due concorrenti hanno dimostrato proprio di non sopportarsi a vicenda. Le parole pronunciate sono molto dure.

Il Grande Fratello è cominciato solo da una settimana, ma già sta facendo parlare molto di sé. Innanzitutto, già durante la prima puntata Alfonso Signorini ha commesso una gaffe nei confronti di Alex Schwazer, ma anche le decisioni di introdurre Cesara Buonamici come opinionista e di ammettere nella casa sia personaggi già famosi sia persone comuni stanno facendo discutere molto i fan, che sui social si sono dimostrati molto perplessi verso alcuni cambiamenti.

Il reality è iniziato da pochissimo, ma all’interno della villa sono già scoppiate le prime discussioni che hanno rivelato già le prime antipatie tra i vari inquilini. Il cast è stato ovviamente rinnovato e per questa edizione comprende anche la chef Rosy Chin e l’attrice Beatrice Luzzi. Le due donne, però, hanno dimostrato sin da subito di non piacersi e avevano già avuto una prima lite durante la scorsa settimana.

Durante l’ultima puntata, il conduttore ha cercato un confronto, ma la situazione è presto degenerata e le due gieffine si sono rivolte delle parole molto dure.

Grande Fratello, la lite tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha mandato in onda un video che mostrava Rosy Chin sparlare di Beatrice Luzzi insieme ad altri concorrenti e paragonarsi a lei: “La sua missione è quella di farmi esaurire. Siamo in un gioco e le pedine si stanno muovendo. Io fino ad ora penso di essere stata una persona bella, buona, empatica, anche nel non nominare lei. Non l’ho nominata per darle una seconda possibilità. Lei scruta e giudica“.

L’attrice ha così replicato: “Il problema è che soffro il fatto che è troppo esuberante ed egocentrica. Per me delle volte è anche forzata, esagera nelle urla, nella sua reazioni. Secondo me lei è un po’ troppo teatrale. La mia missione è rovinare o far esaurire Rosy? Anche no. Lei prende molte persone, confabula, complotta e questo mi infastidisce“.

Le cose sembravano essersi chiarite, ma a fine puntata l’attrice ha ricominciato a parlare con gli altri inquilini: “Ha fatto tutta la carina in puntata e adesso le rode nuovamente il c**o. Se noti, ogni volta che Rosy parla con qualcuno, alla fine ritorna a parlare sempre di se stessa, quindi quanto effettivamente ascolta quello che dicono gli altri? Se è falsa? Per me, una che si comporta così non è sincera. Però il confronto che abbiamo avuto in puntata mi è piaciuto. Ora però è inca***ta perché le ho detto che è egocentrica. È egocentrica! Mi ha chiesto ‘Quindi sono egocentrica?’, le ho detto ‘Sì lo sei!’”. Chissà come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.