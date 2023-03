Anna Pettinelli vuota finalmente il sacco sull’ex fidanzato: “Ecco cosa mi ha fatto”

Ospite di “Verissimo”, la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli ha raccontato a Silvia Toffanin la fine della sua storia d’amore con Stefano Macchi, con il quale aveva partecipato a un’edizione di “Temptation Island”.

Durante l’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato la conduttrice radiofonica ed ex insegnante di “Amici” Anna Pettinelli. La Toffanin l’ha presentata al pubblico come una donna molto forte e decisa e Anna si è concessa a lei e al pubblico, raccontandosi senza filtri, fornendo un ritratto molto intimo e personale.

La Pettinelli ha parlato di un anno di grande cambiamento nella sua vita e, nel corso della lunga chiacchierata con la padrona di casa, ha apertamente fatto riferimento alla fine della sua storia d’amore con Stefano Macchi, suo compagno per 8 anni, più giovane di lei, con cui la conduttrice aveva partecipato a “Temptation Island”.

“Le storie d’amore finiscono – ha raccontato con semplicità Anna Pettinelli – le mie sono finite tutte. Ti trovi a crescere in una maniera, a frequentare una persona e poi ti volti e vedi che non sei più allineato, non hai più la persona, che pensavi fosse, accanto. E quindi le storie d’amore finiscono”.

Silvia Toffanin ha anche chiesto alla sua ospite che cosa le fosse rimasto della lunga relazione con Stefano Macchi e la Pettinelli ha risposto, con grande sincerità: “Ci sono tante cose che rimangono, di questa storia rimane un po’ poco a dirti la verità: sono delusa, sono stata profondamente delusa”.

Anna Pettinelli racconta a “Verissimo” perché è finita la sua storia d’amore con Stefano Macchi

Non finiscono qui le riflessioni di Anna sulla fine della relazione: “Mi aspettavo una reazione diversa, mi aspettavo che le cose andassero in un modo completamente diverso e non è andata così”. Tra le cause della rottura, però, non rientra la differenza di età: “Era vedere la vita in maniera diversa. Quello è stato il principale problema” ha spiegato.

Ora Stefano Macchi ha una nuova compagna, Elisa D’Ospina, dalla quale aspetta un figlio: “Io spero che veramente sia felice, che sia proprio quello che lui vuole e che abbia una vita serena. (…) Non c’è stato nessun tradimento: è stata proprio una decisione presa perché non era più possibile vivere insieme. Non ero più tra l’altro innamorata” ha aggiunto Anna Pettinelli.

Ai microfoni di “Verissimo”, la Pettinelli sottolinea l’utilità di “Temptation Island” per capire che la storia era finita: “Ha messo in luce dei lati che non conoscevo di lui, che non apprezzavo e poi da lì piano piano il rapporto si è deteriorato, si è sfaldato e non c’era più”.

“E oggi quindi tu sei sola” ha chiesto infine la Toffanin. “Non proprio: mi sto frequentando con una persona. È presto per parlare di fidanzamenti e d’amore, ma mi vedo con una persona” ha risposto a sorpresa Anna.