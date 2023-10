Ventura risponde ad Arisa: è guerra aperta

Simona Ventura risponde ad Arisa ospite a Belve, dalla Fagnani: “Se qualcuna mi attacca non sto a prenderle”.

Continua la carrellata di ospiti da Francesca Fagnani, al programma Belve, in onda su Rai2. Questa volta è il turno di Arisa che nel corso della pungente intervista si è raccontata in tutte le sue sfaccettature, facendo emergere anche degli aneddoti inediti.

Sembra che nel botta e risposta con la cantante ci sia stato anche un momento in cui è stato fatto il nome della show-girl e conduttrice Simona Ventura, per un episodio passato di cui Arisa non andrebbe molto fiera.

La dichiarazione è poi stata recepita dalla Ventura che ha prontamente risposto alla rivelazione della cantante. Uno scambio che ha fatto emergere in realtà come alla fine tra le due corra buon sangue, nonostante qualche piccola scivolata pregressa.

Il momento più basso della carriera di Arisa

Simona Ventura questa mattina ha risposto pubblicamente ad Arisa che ieri, durante la sua intervista a Belve da Francesca Fagnani, ha dichiarato che il punto più basso della sua carriera è stato proprio quando ha dato della falsa alla conduttrice di Chivasso. Era X Factor, erano su Sky, e la cantante dette della “falsa ca**o” a Super Simo.

“Il momento più basso l’ho toccato a X Factor quando ho detto a Simona Ventura che era una falsa. Non è vero. Lei faceva il suo gioco, io facevo il mio gioco, l’ho detto ma non è vero. Simona non è falsa, anzi, le voglio bene”.

La risposta di Simona Ventura

Inviata via Twitter, Simona Ventura ci ha tenuto a sottolineare la carineria della cantante nel riconoscere l’errore e scusarsi pubblicamente: “Cara Arisa, sei dolce! Ti ringrazio perché nel nostro mondo, non è affatto scontato chiedere scusa, anzi! Ci eravamo già chiarite ‘in privato‘, ma questo attestato a Belve con Francesca Fagnani mi ha commosso! Anch’io ti voglio bene, ti ritengo una delle (se non la più bella) voce della canzone italiana contemporanea, e aspetto, come abbiamo fatto in passato, di sentire i tuoi pezzi! Quelli si, davvero immortali! A presto”.

Super Simo in altre occasioni, in merito al rapporto con le colleghe donne, ha poi sottolineato: “Non ho mai avuto grandi pregiudizi verso le colleghe, ho anche lanciato tante giovani donne. Cosa che ormai non fa più nessuno. Se però qualcuna mi attacca non sto certo lì a prenderle. Ma non sono mai io la prima ad attaccare briga”.