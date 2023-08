Kerry Washington: l’attrice ha sempre voluto lasciare Hollywood

L’attrice di Scandal ha ammesso di aver desiderato per molto tempo di abbandonare Hollywood.

Kerry Washington ha affermato di aver sempre pensato di allontanarsi dall’ambiente di Hollywood.

Kerry Washington ha da sempre pensato alla possibilità di allontanarsi dall’ambiente di Hollywood in quanto non ha mai desiderato essere un’attrice. A rivelarlo è stata la stessa diretta interessata, costantemente sul punto di mollare e di interrompere la propria carriera ma spinta poi a continuare dall’arrivo di nuove allettanti e irrinunciabili offerte.

Le rivelazioni di Kerry Washington

Kerry Washington ha acquisito enorme notorietà a livello internazionale grazie al ruolo di Olivia Pope nella serie tv Scandal. Nonostante un’ottima carriera, l’attrice, produttrice e regista statunitense ha spesso pensato di voler dire basta allontanandosi così in maniera definitiva dall’ambiente di Hollywood e più in generale da quello dello spettacolo.

Queste le parole al riguardo da parte della Washington nel corso di un’intervista rilasciata per W Magazine:

“Ho passato tutta la mia vita a cercare di non fare l’attrice. Ero sempre sul punto di abbandonare, poi mi arrivava qualcosa di straordinario sulla mia scrivania e andavo avanti. Stavo per mollare prima che leggessi la sceneggiatura di Ray. E poi prima che partecipassi a L’ultimo re di Scozia. Ed è andata così fino a oggi“.

Il pensiero di dire basta e di chiudere con la sua carriera si è palesato dunque anche prima di trovarsi di fronte alla sceneggiatura di Scandal. Un argomento, questo, del quale la Washington aveva già avuto modo di parlare anche ai microfoni di Marie Claire:

“Anche all’inizio della mia carriera, preferivo lavorare un altro turno al ristorante piuttosto che fare un film che sarebbe stato dannoso per le donne o per i neri. Parte dell’essere un artista, dell’essere una persona creativa, è essere costantemente disposti ad essere un principiante e a fare cose che non hai mai fatto, essere in situazioni che non hai mai visto, crescere. Sono così attratto da quel tipo di lavoro, ma è anche così fottutamente spaventoso“.

La carriera di Kerry Washington

La carriera di Kerry Washington è partita fin dall’inizio degli anni novanta con dei piccoli ruoli in televisione. Per quanto riguarda il cinema, le prime parti sono arrivate in Our Song e in Save the last dance. Tra le prime partecipazioni importanti da segnalare sono quelle in Lei mi odia del 2004 di Spike Lee e in Ray di Taylor Hackford dello stesso anno.

Dopo aver preso parte ad altri film come I Fantastici 4 e I Fantastici 4 e Silver Surfer di Tim Story, L’ultimo re di Scozia di Kevin Macdonald del 2006 o anche Django Unchained di Quentin Tarantino del 2012, per la Washington la svolta definitiva è poi arrivata con la parte di Olivia Pope nella serie televisiva Scandal. Un ruolo che l’ha portata alle candidature a due Emmy, a uno Screen Actors Guild Award e a un Golden Globe come migliore attrice in una serie drammatica.