Napoleon: le immagini di Joaquin Phoenix dal set del film di Ridley Scott

Prime immagini ufficiali di Joaquin Phoenix nelle vesti di Napoleone.

A novembre esce Napoleon di Ridley Scott: le prime immagini dal set di Joaquin Phoenix. Tra i film più attesi di questo 2023 vi è di sicuro Napoleon, il nuovo kolossal di Ridley Scott che farà il suo arrivo nei cinema il prossimo mese di novembre. Nel ruolo del protagonista ci sarà Joaquin Phoenix, di cui sono già apparse le prime immagini ufficiali nel suo nuovo prestigioso ruolo.

Le immagini di Joaquin Phoenix dal set di Napoleon

Joaquin Phoenix è pronto all’ennesimo grande ruolo della propria straordinaria carriera. Il vincitore del premio di migliore attore protagonista agli Oscar del 2020 per Joker si è già preso la scena di recente per un’altra notevole interpretazione ovvero quella in Beau ha paura, film di Ari Aster uscito nei cinema italiani lo scorso 27 aprile.

A novembre, Phoenix farà immediatamente ritorno sul grande schermo nelle vesti di Napoleone e sotto la direzione di Ridley Scott. L’attore statunitense classe 1974 sarà protagonista di quello che si preannuncia dunque come un film biografico, incentrato sulla salita al potere del leggendario condottiero francese e sul suo rapporto con la moglie Josephine.

La curiosità, in vista di novembre, è inevitabilmente alta, ma a fornire un primo assaggio del nuovo ambizioso progetto di Scott e dell’interpretazione di Phoenix sono giunte di recente alcune prime immagini tratte dalla pellicola. Settimane fa era stata divulgata una prima immagine dell’attore a cavallo nelle vesti di Napoleone. Ora, invece, in occasione della Worldwide Developers Conference di Apple, è stato reso pubblico un filmato che mostra il personaggio di Phoenix a bordo della sua nave.

Ecco di seguito la brevissima clip pubblicata sul proprio canale YouTube dalla Apple.

La nuova opera di Ridley Scott

Napoleon è una produzione esclusiva di Apple+, ma grazie ad un accordo di distribuzione siglato con Sony Pictures la pellicola arriverà anche nelle sale il prossimo 23 novembre. Prima assoluta garanzia per la pellicola è il nome di Ridley Scott, che ha intenzione di lasciare nuovamente tutti a bocca aperta con un nuovo gioiello della sua già incredibile filmografia.

Queste alcune delle parole dello stesso Scott in merito al suo nuovo progetto:

“Napoleone è un uomo che mi ha sempre affascinato, è arrivato dal nulla per governare tutto ma per tutto il tempo stava conducendo una guerra romantica con la sua adultera moglie Josephine. Conquistò il mondo per cercare di conquistare il suo amore, e quando non ci riuscì lo conquistò per distruggerla“.

Poi in merito alla scelta di Joaquin Phoenix:

“Nessuno potrebbe mai incarnare Napoleone meglio di Joaquin Phoenix. Lui è il più lontano possibile dal convenzionale. Non deliberatamente, ma per intuizione. Questo è ciò che fa e lo fa bene. Se qualcosa lo infastidisce, te lo fa sapere. Ha reso Napoleon speciale mettendosi costantemente in discussione“.