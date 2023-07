Lady Gaga e Tony Bennett, annunciato il documentario sulla loro amicizia

Danny Bennett ha annunciato l’arrivo di The Lady and The Legend, un documentario che esplorerà il rapporto di amicizia tra il padre Tony Bennett e Lady Gaga.

Tony Bennett è scomparso solo pochi giorni fa, il 21 luglio 2023, e ha sicuramente lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica. Il cantante aveva 93 anni e circa settanta di questi li aveva dedicati alla sua carriera discografica. Vantava la vittoria di venti Grammy e due Emmy, nonché la pubblicazione di oltre cento album.

Forse non tutti sanno che l’artista statunitense aveva anche un rapporto speciale con la collega Lady Gaga. I due condividevano un’amicizia molto importante, che durava da più di dieci anni. Per questo, Paramount+ ha deciso di dedicare loro un documentario, che si intitolerà The Lady and The Legend.

A dare la notizia ufficiale è stato Danny Bennett, figlio di Tony, che ha rilasciato un’intervista per Variety, dove ha parlato non solo del progetto in uscita, ma anche del rapporto tra i due personaggi e di quanto si siano sempre supportati a vicenda, nella vita e nel lavoro. Nonostante la differenza d’età, infatti, tra i due esisteva un’amicizia sincera e avevano molte cose in comune.

The Lady and The Legend, tutto sull’amicizia tra Lady Gaga e Tony Bennett

Durante l’intervista per Variety, Danny Bennett ha dichiarato riguardo a The Lady and The Legend e i due cantanti: “Quello che vedrete in questo documentario è qualcosa senza precedenti. Vedrete dei dietro le quinte dello speciale in cui si sono incontrati l’ultima volta. Andò tutto così bene che sono stato persino accusato di aver detto che aveva l’Alzheimer come trovata pubblicitaria, perché la gente non ci credeva. Sono orgoglioso che siamo stati in grado di fare quello che abbiamo fatto“.

Ha poi aggiunto: “Si sono incontrati in un momento in cui lei non si sentiva molto bene. Aveva da poco pubblicato ARTPOP e la fine della sua collaborazione con Troy Carter, il suo ex manager, le fece dubitare di se stessa. Tony l’ha aiutata e le ha detto di andare avanti, credendo in se stessa. E poi all’improvviso, alla fine, è stata lei a sostenere lui“.

Lady Gaga e Tony Bennett avevano collaborato parecchie volte, incidendo insieme due album, Cheek to Cheek nel 2004 e Love for Sale nel 2021. Il documentario sarà disponibile su Paramount+, anche se per il momento non si conosce la data di uscita ufficiale: probabilmente non prima del 2024.