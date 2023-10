L’uomo d’acciaio, lo sceneggiatore: “Il sequel doveva essere fatto prima di Batman v Superman”

Le rivelazioni dello sceneggiatore de L’uomo d’acciaio sul sequel del film del 2013.

Lo sceneggiatore de L’uomo d’acciaio David S. Goyer ha parlato del sequel del film del 2013 di Zack Snyder. Come ormai noto da diverso tempo, il personaggio di Superman all’interno del nuovo DC Universe di James Gunn non sarà più interpretato da Henry Cavill, per la prima volta nei panni del celebre supereroe in L’uomo d’acciaio di Zack Snyder del 2013. Proprio in merito alla pellicola del 2013 sono ora arrivate alcune rivelazioni da parte dello sceneggiatore David S. Goyer.

Le rivelazioni di David S. Goyer sul sequel de L’uomo d’acciaio

L’uomo d’acciaio, primissimo film del DC Extended Universe, è arrivato nei cinema ormai dieci anni fa. A curare la sceneggiatura della pellicola diretta da Zack Snyder è stato David S. Goyer, con lo sceneggiatore che di recente ha voluto affrontare l’argomento relativo al sequel del film che non è poi mai stato realizzato.

Nello specifico, Goyer è stato ospite del podcast Happy, Sad, Confused di Josh Horowitz. Un’occasione per parlare non solo dei momenti più importanti della propria carriera ma anche per parlare de L’uomo d’acciaio e del suo seguito. Ecco alcune delle dichiarazioni dello sceneggiatore, che ha affermato come secondo lui il personaggio di Henry Cavill avrebbe avuto bisogno di almeno un altro film stand alone prima di apparire negli altri progetti corali della saga come ad esempio Batman v Superman: Dawn of Justice:

“I dirigenti della Warner Bros ci dicevano ‘Abbiamo bisogno del nostro MCU‘. E io pensavo ‘non affrettiamo le cose’. L’altra cosa difficile all’epoca era che alla Warner Bros e alla DC c’era una porta girevole di dirigenti. Ogni diciotto mesi arrivava qualcuno di nuovo. Ci sentivamo scombussolati. Ogni nuova persona diceva ‘Faremo le cose in grande’. Ricordo che a un certo punto la persona che dirigeva la Warner Bros all’epoca aveva questo comunicato che proponeva i prossimi 20 film per i dieci anni successivi. Ma nessuno di essi era stato ancora scritto! Era pazzesco quanto l’architettura fosse costruita su nessuna base concreta. Non è così che si costruisce una casa“.

L’uomo d’acciaio di Zack Snyder

L’uomo d’acciaio ha dato il via ufficiale nel 2013 al DC Universe. Prodotto da Christopher Nolan e diretto da Zack Snyder, il film mostra per la prima volta Henry Cavill nei panni di Superman, un ruolo che l’attore riprenderà poi successivamente anche in Batman v Superman: Dawn of Justice e in Justice League sempre del 2017.

L’uomo d’acciaio, comprendente nel cast tra gli altri anche Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner e Russell Crowe, ha incassato quasi 700 milioni di dollari in tutto il mondo. Una somma importante nonostante il film abbia ricevuto da parte della critica specializzata giudizi piuttosto contrastanti.