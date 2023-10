Tomb Raider: il trailer della nuova serie animata di Netflix

Presto disponibile su Netflix una nuova serie animata su Tomb Raider.

Il trailer di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Dopo aver pubblicato il trailer della serie anime su Devil May Cry, Netflix si è reso nuovamente protagonista con un nuovo interessantissimo annuncio. Il colosso dello streaming ha infatti comunicato ufficialmente di essere al lavoro su una nuova serie anime incentrata sul personaggio di Lara Croft dal titolo di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

Il trailer di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Il leggendario personaggio di Lara Croft è pronto a fare il suo arrivo su Netflix con una nuova serie animata. A dare un primo assaggio di questo Tomb Raider – The Legend of Lara Croft è stato il primo teaser trailer, con l’adattamento per il piccolo schermo che non ha però ancora per il momento una sua data di uscita ufficiale.

In merito al cast, ad interpretare Lara Croft sarà Haley Atwell, attrice nota ai più per aver interpretato il personaggio di Peggy Carter all’interno del Marvel Cinematic Universe e presente anche nell’ultimo Mission Impossible diretto da Christopher McQuarrie.

Questa la sinossi ufficiale della serie:

“Riprendendo gli eventi della trilogia di grande successo del videogioco Tomb Raider Survivor raccontata in Tomb Raider del 2013, Rise of the Tomb Raider del 2015 e in Shadow of the Tomb Raider del 2018, la serie animata traccerà il prossimo capitolo dell’eroina giramondo impegnata nel ruolo dell’iconica Tomb Raider che è destinata a diventare. Venticinque anni dopo la pubblicazione del suo primo gioco, Lara Croft continua a esplorare nuovi territori“.

A firmare la serie sono Legendary e Powerhouse Animation, con Crystal Dynamics che farà invece da supervisore dell’intero progetto. Ecco qui di seguito il teaser trailer di Tomb Raider – The Legend of Lara Croft, annunciata da Netflix come parte dell’evento “DROP 01” che serve a pubblicizzare i contenuti animati della piattaforma.

Il franchise di Tomb Raider

Quella di Tomb Raider è una famosissima serie di videogiochi action sviluppati da Core Design prima e da Crystal Dynamics poi. Personaggio principale è ovviamente Lara Croft, un’archeologa e avventuriera che è solita andare alla ricerca di antichi manufatti e di oggetti magici e sovrannaturali. Primo titolo della serie è stato Tomb Raider del 1996, cui hanno fatto poi seguito altre cinque uscite. Dopo la prima esalogia classica sono però arrivate successivamente anche altre due trilogie, intitolare rispettivamente Legend e Survivor, con l’ultimo videogioco in ordine di tempo uscito nel 2018 ovvero Shadow of the Tomb Raider.

Tra le altre cose, il franchise di Tomb Raider è costituito anche da tre film. A Lara Croft: Tomb Raider del 2001 e a Tomb Raider – La culla della vita del 2003 con protagonista Angelina Jolie si è poi aggiunto in tempi più recenti Tomb Raider, reboot del 2018 diretto da Roar Uthaug con protagonista Alicia Vikander.