Quiz Lady: la nuova commedia sbarca su Hulu con un cameo inatteso | Scopri i dettagli

Paul Reubens ha preso parte ad un piccolo cameo nella commedia con Sandra Oh e Awkwafina. Recupera tutte le informazioni qui.

Nel luglio scorso, il mondo dello spettacolo ha pianto la scomparsa di Paul Reubens, noto per il suo leggendario personaggio Pee-Wee Herman, che ci ha lasciati all’età di 70 anni dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Sebbene l’attore avesse già prestato la sua voce per un episodio di Bob’s Burgers all’inizio dell’anno, è emersa ora una notizia sorprendente: un cameo postumo di Reubens nel film Quiz Lady, una commedia esilarante presentata al Toronto Film Festival.

Quiz Lady è un film diretto da Jessica Yu che vanta un cast stellare, con protagonisti come Awkwafina, nota per il suo ruolo nel MCU come Katy, la migliore amica di Shang-Chi, e Sandra Oh, riconosciuta per le sue performance in serie TV come Grey’s Anatomy e Killing Eve. Tuttavia, l’attenzione è stata catturata dalla partecipazione di Paul Reubens, la sua ultima apparizione sul grande schermo.

Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, Reubens non interpreta il suo iconico Pee-Wee Herman, bensì appare nel film interpretando se stesso. Attualmente, non è stato rivelato in quale parte della trama apparirà il suo cameo.

Trama e Cast

Quiz Lady è una commedia strampalata che segue la storia di due sorelle, Anne e Jenny, alle prese con un debito colossale accumulato da loro madre. Quando persino il loro adorato cane viene rapito, decidono di inscrivere Anne a un quiz show, una passione a cui la donna è profondamente dedita.

Il cast del film è un vero e proprio dream team, che include Will Ferrell, che ha recentemente recitato anche nel film Barbie di Greta Gerwig, Jason Schwartzman, noto per le sue interpretazioni in Asteroid City di Wes Anderson e nel prequel di Hunger Games, La ballata dell’usignolo e del serpente, oltre a Holland Taylor e Tony Hale. Paul Reubens, una figura molto amata negli Stati Uniti, ha persino ispirato un desiderio di realizzare un biopic sulla sua vita, con l’attore Jorma Taccone nei panni di Reubens. Taccone aveva già interpretato il bizzarro musicista nel film dedicato a Weird Al Yankovic. L’attore aveva raggiunto una popolarità straordinaria, con Tim Burton che gli dedicò il suo debutto alla regia, Pee-wee’s Big Adventure.

Mentre aspettiamo di scoprire quando e come apparirà Paul Reubens in Quiz Lady, possiamo prepararci per l’uscita del film su Disney+ il prossimo 3 novembre. Sarà un’occasione per salutare l’attore in un’apparizione speciale postuma che lascerà un segno indelebile nella storia del cinema e nei cuori dei suoi numerosi fan.