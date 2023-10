Paolo Ruffini: ecco 10 curiosità su di lui

Dieci curiosità sull’attore e conduttore televisivo italiano.

Dieci curiosità su Paolo Ruffini. Noto attore e conduttore televisivo, Paolo Ruffini è stato protagonista nel corso dell’ultima estate cinematografica italiana con la regia di Rido perché ti amo, film arrivato nelle sale lo scorso mese di luglio. Ecco dieci curiosità sull’attore e produttore teatrale ospite tra l’altro in questi giorni all’evento umbro di Castiglione del Cinema.

La carriera di Paolo Ruffini

Paolo Ruffini è nato a Livorno il 26 novembre del 1978. I primi passi nel mondo dello spettacolo avvengono con alcuni spot pubblicitari e con la partecipazione a Ovosodo di Paolo Virzì del 1997. L’attore ha iniziato però ad acquisire popolarità grazie anche e soprattutto al programma televisivo in onda su Italia Uno Colorado, iniziando da lì ad avere a che fare anche con il teatro con Up&Down. Tornando alla televisione, Ruffini ha condotto nel 2020 La pupa e il secchione e viceversa.

In ambito cinematografico sono da segnalare le sue partecipazioni a film come Natale col boss, Natale a Londra – Dio salvi la regina o anche Modalità aereo, mentre da regista Ruffini ha diretto Fuga di cervelli del 2013, Tutto molto bello del 2014, Ragazzaccio del 2022, e Rido perché ti amo di questo 2023.

Dieci curiosità su Paolo Ruffini: dal lavoro alla vita privata

In ambito lavorativo, Paolo Ruffini arrivò a suscitare diverse critiche nel corso della sua conduzione dei gala del David di Donatello, con il diretto interessato che si rese protagonista di alcune gaffe in presenza di Sophia Loren, Marco Bellocchio e Paolo Virzì. Restando al cinema, Ruffini è un grande appassionato dei vecchi film con Bud Spencer e Terence Hill, mentre una terza curiosità potrebbe essere rappresentata dalla sua enorme ammirazione per Fiorello.

Passando alla vita privata, una quarta curiosità consiste nella passione per i tatuaggi: il regista e conduttore ne ha diversi sulla schiena raffiguranti personaggi come i Looney Tunes e Gatto Silvestro.

Quinta curiosità riguardante sempre la sfera personale è quella del matrimonio di Ruffini, che dal 2007 al 2013 è stato sposato con Claudia Campolongo: il diretto interessato rese però ufficialmente pubblico tutto ciò soltanto nel 2015 per motivi di privacy.

Una sesta curiosità è quella della nuova relazione dopo il divorzio da Claudia Campolongo: dal 2015 al 2019 Ruffini è stato legato sentimentalmente all’attrice e cantante Diana Del Bufalo, ex allieva tra l’altro del programma Amici di Maria De Filippi. La settima è rappresentata invece dall’attuale fiamma di Ruffini, ovvero l’attrice ed ex modella venezuelana Barbara Clara Pereira.

Ruffini è estremamente legato ai suoi genitori, che appaiono spesso in molte delle storie condivise dall’attore su Instagram, mentre tornando all’argomento sentimentale il regista di Rido perché ti amo ha dichiarato a più riprese di essere a favore del poliamore.

Decima e ultima curiosità su Paolo Ruffini riguarda infine la paura dei ladri: una fobia che l’attore e regista ha combattuto nel periodo immediatamente successivo alla separazione da Claudia Campolongo andando a vivere in hotel.