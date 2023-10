Nessuno ti salverà: il regista spiega il finale dell’horror con Kaitlyn Dever

Il regista Brian Duffield è intervenuto per spiegare il finale del suo film Nessuno ti salverà, che aveva lasciato perplessi molti spettatori. Cos’è successo davvero a Brynn?

Il 22 settembre 2023 è uscito su Disney+ un nuovo film dal titolo inquietante, Nessuno ti salverà. Si tratta di un horror con elementi sovrannaturali e fantascientifici, che in breve tempo ha conquistato tutti. Anche lo scrittore Stephen King, ormai espertissimo del genere, ha dichiarato di aver apprezzato la pellicola di Brian Duffield.

Il film si concentra su Brynn (Kaitlyn Dever), una giovane ragazza che vive completamente isolata all’interno di una piccola comunità. Qui, gli abitanti del paese non vogliono avere nulla a che fare con lei, a causa di un evento accaduto quando era solo una bambina. All’inizio, vive in una grande casa isolata insieme alla madre, ma quando quest’ultima muore, Brynn si ritrova completamente sola.

Una sera, sente dei rumori misteriosi e decide di andare a controllare: quello che trova davanti a sé, però, non è un’altra persona, bensì un alieno. Da qui, Brynn fa di tutto per proteggersi dall’invasione che è appena iniziata, ma viene catturata.

Nessuno ti salverà, il finale spiegato da Brian Duffield

Nessuno ti salverà ha convinto il pubblico e la critica, ma ha fatto discutere soprattutto per il suo finale, che in molti hanno definito criptico. In molti, infatti, non hanno davvero capito come finisce la storia di Brynn: si tratta di un sogno della ragazza, oppure è davvero la realtà? Nel finale, infatti, la giovane appare sorridente, ma in un ambiente completamente oscuro.

Durante il film, infatti, a un certo punto Brynn viene rapita dagli alieni, che iniziano a scavare tra i suoi ricordi. Si scopre che la comunità l’ha isolata perché da bambina ha involontariamente ucciso una sua amica in un incidente e da lì non è mai stata perdonata. Gli alieni la vedono come una reclusa dalla società e iniziano a empatizzare con lei. Per questo, infettano tutto il villaggio tranne lei e la lasciano andare. Ecco il trailer.

Come riportato da Coming Soon, il regista Brian Duffield è intervenuto: “Per Brynn non si tratta di un’illusione. Adoro Brynn […]. So che alcune persone avranno pensato: ‘È morta o sta sognando’. Penso che sia tutto possibile, ma per Brynn come personaggio è un’esperienza genuina che sta vivendo. Puoi interpretarlo come un sogno soprattutto per via di com’era prima, ma non so quanto si possa guarire in un sogno. Mi piacciono i finali horror cupi, ma Brynn mi piace di più“. Il regista, quindi, ha lasciato l’interpretazione libera.