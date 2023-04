Maude V Maude: cosa sappiamo sul nuovo thriller con Angelina Jolie e Halle Berry

Angelina Jolie e Halle Berry saranno le protagoniste del nuovo film thriller d’azione, Mauve V Mauve. Le due straordinarie attrici, non vestiranno solo i panni delle interpreti, ma saranno anche produttrici della pellicola.

Sarà molto interessante vedere due attrici del calibro di Angelina e Halle recitare fianco a fianco, nel film che viene paragonato ad una sorta di Bond vs. Bourne, due personaggi molto significativi per il genere action. Ecco cosa abbiamo scoperto per il momento del film Mauve V Mauve.

Due attrici di punta

Angelina Jolie e Halle Berry reciteranno fianco a fianco per la prima volta, nel nuovo action film del genere thriller, Mauve V Mauve. Le due donne, pur non avendo mai lavorato insieme, non sono di certo due novelline nei film d’azione, in quanto risultano essere molto temprate.

Angelina Jolie, a prescindere da tutte le vicende sentimentali che l’hanno messa al centro dei riflettori, è famosa per aver interpretato diversi film action, come per esempio Lara Croft: Tom Raider, Mr. & Mrs. Smith, Wanted, Salt e molti altri. Non da meno Halle Berry, la quale ha ricevuto commenti molto positivi per le sue varie interpretazioni in film thriller quali Kingsman: The Golden Circle, John Wick: Chapter 3 – Parabellum, la saga di X-Men e così via.

Mauve V Mauve: un action thriller attesissimo

Mauve V Mauve è il nuovo film thriller d’azione diretto da Roseanne Liang, con una sceneggiatura di Scott Mosier, con protagonisti/produttori le attrici Angelina Jolie e Halle Berry. Per il momento non si hanno ulteriori notizie di una pellicola ancora top-secret, non si conosce la trama o la data di uscita. Sappiamo solo che la Warner Bros dopo una battaglia “all’ultima offerta” con gli altri rivali ha vinto ufficialmente la messa in onda del film al cinema.

Dai pochi rumors emersi, pare che Mauve V Mauve sarà un film che regalerà allo spettatore diversi colpi di scena, non per nulla la storia e il rapporto tra la Jolie e la Berry, è stato paragonato ad un ipotetico film maschile di Bond vs. Bourne. Nelle prossime settimane saranno rilasciati maggiori dettagli, in attesa di ulteriori sviluppi, Angelina Jolie si sta preparando ad interpretare Maria Callas nel biopic Maria, mentre Halle Berry sta lavorando nel film Never Let Go di Alexander Aja.