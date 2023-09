Loki 2: una clip ripercorre la storia di Tom Hiddleston nell’MCU

La nuova clip dalla seconda stagione della serie legata al Marvel Cinematic Universe sul dio dell’inganno.

In attesa dell’uscita della seconda stagione di Loki spunta la clip con protagonista Tom Hiddleston. Il prossimo 5 ottobre arriva finalmente su Disney+ l’attesa seconda stagione di Loki incentrata sul dio dell’inganno interpretato come sempre da Tom Hiddleston. Nel frattempo, è ora spuntata una nuovissima clip che mostra tutto il viaggio percorso dal fratellastro di Thor all’interno del Marvel Cinematic Universe.

La clip da Loki 2 sul viaggio di Tom Hiddleston

Tra i personaggi in assoluto più amati dell’intero Marvel Cinematic Universe rientra senza alcun dubbio anche Loki, con il dio dell’inganno pronto ora a riprendersi la scena con la seconda stagione della serie a lui interamente dedicata. A vestire i panni di un personaggio che ha fatto la sua prima comparsa nell’MCU in Thor del 2011 è ancora una volta Tom Hiddleston, con l’intero percorso compiuto dall’attore nei diversi film del franchise che è stato celebrato da una nuovissima clip.

Dopo aver rappresentato il principale nemico nel primo storico Avengers del 2012, Loki è poi apparso anche in Thor: The Dark World e in Thor: Ragnarok prima delle brevi apparizioni in Avengers: Infinity War, film in cui viene brutalmente ucciso da Thanos, e in Avengers: Endgame.

Ecco qui di seguito la clip sul viaggio di Loki nel Marvel Cinematic Universe.

Loki: le ultime sulla seconda stagione

Quella di Loki è la prima delle numerose serie dei Marvel Studios ad arrivare alla sua seconda stagione. La trama di questi nuovi episodi vede il dio dell’inganno intento, dopo essere finito in una realtà alternativa, a cercare di preservare l’integrità del Multiverso e l’anima della Time Variance Authority già apparsa nella prima stagione. In compagnia di Mobius e Hunter B-15 l’antieroe interpretato da Tom Hiddleston cercherà di muoversi all’interno di un Multiverso sempre più sconfinato alla ricerca del giudice Renslayer, di Miss Minutes e di Sylvie.

Per quanto riguarda il cast, vi è il ritorno di Owen Wilson e di Sophia DiMartino, ed è da registrare inoltre la new entry Ke Huy Quan, migliore attore non protagonista per Everything Everywhere All At Once ai Premi Oscar di questo 2023. Tra i ritorni vi è poi anche quello di Jonathan Majors nel ruolo del temibile Kang il Conquistatore già apparso anche in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Gli episodi della seconda stagione di Loki in arrivo su Disney+ usciranno a cadenza settimanale ogni giovedì: la prima puntata uscirà il 5 ottobre, mentre l’ultima sarà disponibile a partire dal prossimo 9 novembre.