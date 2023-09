Fair Play: il trailer del thriller erotico con Phoebe Dynevor

Il trailer del film con protagonisti Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich.

Il nuovo trailer ufficiale di Fair Play, thriller erotico diretto da Chloe Domont. A partire dal prossimo 6 ottobre sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix Fair Play, un thriller erotico con protagonisti gli attori Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich e del quale è stato da poco pubblicato un nuovissimo trailer ufficiale.

Il trailer ufficiale di Fair Play

Fair Play è un thriller erotico diretto da Chloe Domont, regista nota per aver diretto alcuni episodi di importanti serie tv come Billions, Suits e Star Trek: Discovery oltre che per il corto Haze. Tra i produttori figurano Ben LeClair, Leopold Hughes, Tim White, Trevor White, Rian Johnson e Allan Mandelbaum. Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival e verrà distribuito in maniera limitata in alcuni cinema degli Stati Uniti a partire dal prossimo 29 settembre oltre che sulla piattaforma di Netflix a partire dal prossimo ottobre.

Il cast della pellicola è composto principalmente da Phoebe Dynevor e da Alden Ehrenreich. Dynevor ha raggiunto la popolarità grazie al ruolo di Daphne Bridgerton nell’acclamata serie Netflix Bridgerton, valsole tra l’altro anche una candidatura allo Screen Actors Guild Award. Ehrenreich, dopo le apparizioni in Blue Jasmine di Woody Allen del 2013 e in Ave, Cesare! dei fratelli Coen del 2016, ha interpretato Han Solo in Solo: A Star Wars Story del 2018 di Ron Howard per poi prendere parte di recente a Cocainorso di Elizabeth Banks e soprattutto a Oppenheimer di Christopher Nolan.

A completare il cast vi sono poi Rich Sommer, Eddie Marsan e Sebastian Souza.

Ecco qui di seguito il nuovo trailer ufficiale di Fair Play, film che Netflix è riuscito ad aggiudicarsi per circa 20 milioni di euro avendo così la meglio su una concorrenza rappresentata da altri importanti studios come ad esempio Searchlight e Neon.

La trama di Fair Play

Fair Play consiste come detto in un thriller erotico che ha già fatto discutere al Sundance Film Festival per la presenza di alcune controverse scene di sesso. Al centro della trama vi sono Emily (Phoebe Dynevor) e Luke (Alden Ehrenreich), due amanti il cui rapporto entra improvvisamente in crisi.

Il motivo principale di ciò risiede nella corsa dei due alla stessa promozione all’interno del fondo speculativo per il quale entrambi lavorano nella città di New York. Emily e Luke, impegnati nel tenere segreta la loro relazione sia ai capi che ai colleghi della società finanziaria in cui lavorano, iniziano dunque a vedere intaccata la loro storia d’amore a causa delle dinamiche di potere e dell’ambizione personale.