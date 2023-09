The Conference: un piccolo sguardo sul trailer in anteprima del film Netflix

The Conference. Il film anticipa la Slasher Comedy Netflix e ci da dei piccoli indizi su come sarà il futuro del genere sulla piattaforma. Recupera qui il trailer.

Il trailer di The Conference offre un’anteprima dell’atteso film di commedia slasher di Netflix, basato sul romanzo omonimo dell’autore svedese Mats Strandberg, e racconta cosa succede quando il divertimento legato al team-building va terribilmente storto.

The Conference è una commedia slasher che narra di una conferenza aziendale a cui partecipano dipendenti comunali, ma che si trasforma in un incubo quando iniziano a circolare accuse di corruzione che intaccano l’ambiente di lavoro. Nel frattempo, una figura misteriosa inizia a perseguitare e uccidere i partecipanti, uno per uno, in questa commedia slasher svedese caratterizzata da personaggi calorosi e umoristici.

La sinossi ufficiale del film infatti recita: “Il convegno è una commedia su una conferenza di team building di un gruppo di dipendenti municipali che si trasforma in un incubo quando cominciano a circolare accuse di corruzione che guastano l’ambiente di lavoro. Nel frattempo, in questo slasher svedese con personaggi cordiali e umoristici, una misteriosa figura comincia a dare la caccia e a uccidere i partecipanti uno a uno.” The Conference debutterà venerdì 13 ottobre su Netflix.

Cast e Trama

Il cast include Katia Winter, Adam Lundgren, Eva Melander, Bahar Pars, Maria Sid, Marie Agerhäll, Christoffer Nordenrot, Amed Bozan, Lola Zackow, Claes Hartelius, Cecilia Nilsson, Jimmy Lindström e Martin Lagos. La regia del film è affidata a Patrik Eklund, che in precedenza ha diretto serie come The Gambling Scandal del 2022 e We Got This, debuttata nel 2020; invece Thomas Moldestad è stato affidato alla sceneggiatura, mentre Ina Sohlberg e SF Studios si occupano della produzione.

La premessa di The Conference promette di mescolare il brivido del genere slasher con il calore e l’umorismo dei personaggi. Mentre i partecipanti alla conferenza si trovano alle prese con le accuse di corruzione, dovranno anche affrontare la minaccia di un assassino misterioso. La combinazione di suspense e comicità promette un’esperienza cinematografica unica, che potrebbe appassionare sia gli amanti dell’horror che i fan della commedia.

Questo la dice lunga sul fatto che la piattaforma streaming di Netflix continua a sperimentare con una vasta gamma di generi cinematografici, e The Conference sembra essere un altro intrigante esempio di questa diversificazione.

Con un cast di talentuosi attori e una trama che si preannuncia intrigante, il film promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo e di offrire una nuova prospettiva sulla commedia slasher. Sarà interessante vedere come Netflix gestirà questa combinazione unica di elementi, e i fan non vedono l’ora di scoprirlo quando il film verrà rilasciato in streaming il prossimo ottobre.