DreamWorks: la mostra a Roma fino al 29 ottobre

Lo scorso 24 settembre ha aperto a Roma la mostra della DreamWorks.

A Roma vi è in questi giorni la mostra della DreamWorks, un evento che durerà fino al 29 ottobre. Tutti gli appassionati di cinema che si trovano a Roma e dintorni avranno la possibilità nel corso del prossimo mese di poter andare a visitare la mostra della DreamWorks, un’occasione imperdibile per poter addentrarsi nel mondo dell’arte del disegno oltre che nel lavoro svolto dagli animatori nel creare storie in grado di far sognare sul grande schermo.

La mostra della DreamWorks a Roma

La mostra della DreamWorks ha avuto inizio a Roma lo scorso 24 settembre e durerà fino al prossimo 29 ottobre. L’evento ha luogo per la precisione all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e ha il nome ufficiale di La Mostra dei Film DreamWorks: Sogni, Magia e Avventure.

L’esposizione è curata dal team francese di Art Ludique-Le Musée in collaborazione con Universal Pictures International Day e con DreamWorks Animation, protagonisti di un lavoro che dà la possibilità ai fan di potersi immergere in pieno nelle opere più significative e importanti della società che fu fondata nel 1994 da Steven Spielberg, David Geffen e Jeffrey Katzenberg.

Il contenuto della mostra della DreamWorks

Nel percorso della mostra i visitatori potranno entrare a stretto contatto con lo spirito creativo che ha portato ai più grandi capolavori dello studio DreamWorks, in grado di dare vita negli anni a film che sono rimasti nel cuore e nell’immaginario collettivo come ad esempio Il principe d’Egitto, Kung Fu Panda, Madagascar, Il piccolo yeti e tanti altri ancora.

Tra i contenuti esposti alla mostra, oltre alle illustrazioni e ai disegni dello studio, vi sono anche numerosi dipinti in versione digitale che fanno riferimento ai lavori più recenti dello studio. Basti pensare ad esempio a pellicole come Baby Boss 2, Spirit – Il ribelle o anche al più recente Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli. In totale, le opere che si trovano esposte alla mostra sono circa 300, lavori che sono stati selezionati insieme agli artisti della DreamWorks Animation. Inoltre, si possono seguire anche interviste esclusive con i creatori di Trolls 3 – Tutti insieme, ovvero il regista Walt Dohn, il co-regista Tim Heitz, e la produttrice Gina Shay.

Ad arricchire l’intero percorso della mostra vi sono poi anche le opere DreamWorks sin dalla creazione della società nel 1994. Il riferimento è dunque non solo a Il principe d’Egitto ma anche a Z la formica o ancora Shrek, in grado di ottenere il premio di miglior film d’animazione ai Premi Oscar del 2002.