Il ragazzo e l’airone: trailer e trama del (forse) ultimo film di Hayao Miyazaki

Lo Studio Ghibli ha appena rilasciato il trailer de Il ragazzo e l’airone: ma è vero che sarà l’ultimo film per Hayao Miyazaki?

Dopo dieci anni, finalmente Hayao Miyazaki è tornato al cinema: il 6 settembre lo Studio Ghibli ha ufficialmente rilasciato il trailer del suo nuovissimo film, Il ragazzo e l’airone. In Giappone, la pellicola d’animazione si intitola How Do You Live? e ha già debuttato nelle sale; nel resto del mondo, invece, sarà presentato in anteprima in Canada, all’International Film Festival di Toronto. I proprietari, infatti, si sono opposti a una campagna di marketing eccessiva.

Il noto regista giapponese mancava dal mondo dell’animazione da ormai dieci anni, dai tempi di Si alza il vento, pubblicato nel 2013: all’epoca, infatti, aveva annunciato il ritiro, ma alla fine ha cambiato idea e ha deciso di tornare un’ultima volta.

Il ragazzo e l’airone, infatti, si può considerare una sorta di progetto speciale che celebra sua carriera: il distributore GKids lo ha infatti definito “un fantasy semi-autobiografico sulla vita, la morte e la creazione, in omaggio all’amicizia“. Andiamo a scoprirne di più.

Il ragazzo e l’airone: perché Hayao Miyazaki non ha investito nel marketing

Come riportato da GKids, la trama de Il ragazzo e l’airone si concentra su Mahito, un adolescente che “desidera ardentemente vedere sua madre” mentre “si avventura in un mondo tra vivi e morti, dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio“. Altri dettagli sulla trama o sul cast scelto sono rimasti a lungo segreti e ancora oggi non ci sono tantissime informazioni.

I doppiatori in lingua inglese non sono ancora noti: non si sa quindi se torneranno artisti del calibro di Tina Fey, Cate Blanchett, Christian Bale o Kirsten Dunst, che avevano prestato la propria voce per i personaggi dei film precedenti dello Studio Ghibli. Non si sa, inoltre, se questo sarà veramente l’ultimo film diretto da Hayao Miyazaki, che già nel 2013 aveva annunciato il proprio ritiro.

Una cosa, però, è chiara: il regista non ha voluto gonfiare l’uscita de Il ragazzo e l’airone con una campagna di marketing troppo aggressiva. La spiegazione arriva dal suo collaboratore Toshio Suzuki, che in un’intervista per la rivista giapponese Bungei Shunji ha dichiarato: “Questa volta abbiamo pensato: ‘Ehi, non abbiamo bisogno di farlo!’ [investire sul marketing] Fare la stessa cosa che hai già fatto in passato, ancora e ancora, ti stanca. Questa volta volevamo provare qualcosa di nuovo“. Per questo, lo studio ha rilasciato solo la locandina e il titolo e solo alla fine il trailer. Il ragazzo e l’airone arriverà nei cinema di tutto il mondo entro la fine del 2023.