Volevo un figlio maschio: tutto sul film con Enrico Brignano

Tutto sul film di Neri Parenti con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua.

Volevo un figlio maschio è il nuovo film di Neri Parenti: tutto sulla pellicola con Enrico Brignano. Dal prossimo 5 ottobre sarà presente nelle sale cinematografiche italiane Volevo un figlio maschio, nuovo film di Neri Parenti con protagonisti Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola.

Volevo un figlio maschio: la nuova commedia di Neri Parenti

Volevo un figlio maschio è una nuova commedia distribuita nei cinema italiani da Medusa Film. Regista della pellicola è Neri Parenti, pronto a fare ritorno sul grande schermo dopo i recenti Vacanze ai Caraibi, Natale da chef e In vacanza su Marte. A curare la sceneggiatura è stato lo stesso Neri Parenti in collaborazione con Gianluca Bomprezzi, Manuela D’Angelo e Pier Paolo Piciarelli. La fotografia è di Gino Sgreva, mentre ad occuparsi del montaggio e della musica sono stati rispettivamente Luca Montanari e Bruno Zambrini.

Queste le dichiarazioni del regista in merito al suo nuovo film:

“Sarà una commedia per tutta la famiglia con un piccolo e inatteso risvolto fantasy. Una piacevolissima sorpresa, come lo sono Enrico Brignano, IBC Movie e Combo International con i quali lavoro per la prima volta. Adesso l’appuntamento per tutti sarà al cinema“.

Il cast di Volevo un figlio maschio

Il cast di Volevo un figlio maschio è composto prevalentemente, come anticipato, da Enrico Brignano e da Giulia Bevilacqua. Brignano, dopo aver recitato in diversi film di Carlo Vanzina come ad esempio South Kensington, Un’estate ai Caraibi e La vita è una cosa meravigliosa, ha preso parte negli ultimi anni a Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi e a Tutta un’altra vita di Alessandro Pondi. Giulia Bevilacqua, per quanto riguarda l’ambito cinematografico, ha avuto modo di recitare invece in film come Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese e in Il principe di Roma di Edoardo Falcone.

A completare il cast di Volevo un figlio maschio vi sono poi Mariano Rigillo, Clizia Fornasier, Giovanni Guardiano, Maurizio Marchetti, Viktorie Ignoto e Maurizio Casagrande.

La trama di Volevo un figlio maschio

La trama di Volevo un figlio maschio vede come protagonista Alberto (Enrico Brignano), un uomo che non ha avuto ancora figli maschi dal proprio matrimonio. Pur essendo un marito e un padre felice, Alberto non ha mai accantonato il desiderio di poter avere prima o poi un figlio maschio. Un giorno però, all’improvviso, l’uomo come per magia si ritrova non con uno ma con ben quattro figli maschi.