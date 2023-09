How to have sex: il teaser trailer del film di Molly Manning Walker

Il teaser trailer ufficiale del film vincitore del premio Un Certain Regard al Festival di Cannes.

How to have sex è il nuovo film di Molly Manning Walker: il teaser trailer ufficiale della pellicola.

Prossimamente sarà disponibile in streaming su MUBI How to have sex, film scritto e diretto dalla regista Molly Manning Walker che ha riscosso un enorme successo nel corso dell’ultimo Festival di Cannes. Ecco il teaser trailer ufficiale della pellicola.

Il teaser trailer ufficiale di How to have sex

How to have sex è stato in grado di attirare le attenzioni di tutti gli addetti ai lavori in occasione del Festival di Cannes 2023. Nel corso della prestigiosa manifestazione, la pellicola ha conquistato il premio come miglior film della propria sezione Un Certain Regard.

A dirigere How to have sex è stata Molly Manning Walker, giovane autrice inglese che ha lavorato come direttrice della fotografia per numerosi film indipendenti oltre che per vari videoclip e corti. Già regista del cortometraggio del 2020 Good Thanks, You? selezionato alla Settimana Internazionale della Critica di Cannes, Molly Manning Walker ha fatto il suo debutto assoluto per quanto riguarda la regia di un lungometraggio proprio con questo How to have sex.

Ecco qui di seguito il teaser trailer ufficiale di How to have sex.

La trama di How to have sex

How to have sex è stato elogiato dalla critica specializzata: su Rotten Tomatoes il film ha al momento un 94% di valutazioni positive su un totale di 31 recensioni. Ad acquisire la pellicola di Milly Manning Walker è stata MUBI, che lo renderà molto presto disponibile sulla propria piattaforma per tutto il mondo Italia compresa.

La trama di How to have sex segue le vicende di Tara, Skye ed Em e sulla loro vacanza estiva nella località greca di Malia. Un viaggio che si preannuncia a dir poco indimenticabile, con le tre ragazze pronte a godersi la vacanza dei sogni di ogni singolo adolescente alla vigilia del loro ingresso nell’età adulta. Tra le tre, l’ultima ancora vergine è Tara, giunta in vacanza con l’obiettivo di cambiare le cose. In particolare la ragazza, intenta a passare serate all’insegna di ballo e divertimento tra i bar e le discoteche della città, incontra durante la vacanza una coppia di ragazzi che stanno soggiornando nell’hotel vicino al suo.

Il cast di How to have sex è composto principalmente da Mia McKenna-Bruce, Lara Peake, Shaun Thoma, Samuel Bottomley, Enva Lewis e Laura Ambler.