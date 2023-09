Fingernails: tutto sul film con Jessie Buckley e Jeremy Allen White

Tutto sul film con Jeremy Allen White, Riz Ahmed e Jessie Buckley.

Manca poco all’arrivo di Fingernails: tutto sul film con Jeremy Allen White. Dal prossimo 3 novembre arriverà sulla piattaforma streaming di AppleTV+ Fingernails – Una diagnosi d’amore, un film diretto da Christos Nikou con protagonisti Riz Ahmed e Jeremy Allen White. Ecco tutto quello che si sa sulla pellicola.

Fingernails: il cast e il trailer del film

Fingernails è una dramedy romantica fantascientifica che farà il suo arrivo in alcune sale selezionate negli Stati Uniti per poi approdare anche in streaming su Apple TV+. Regista del film è Christos Nikou, arrivato con questo al suo secondo lungometraggio dopo la direzione di Apples. Tra le produttrici della pellicola figura invece anche Cate Blanchett.

Il cast di Fingernails è composto principalmente da Jessie Buckley, da Riz Ahmed e da Jeremy Allen White. Buckley, attrice e cantante irlandese, è nota soprattutto per i suoi ruoli in Judi, A proposito di Rose, Sto pensando di finirla qui e La figlia oscura, film questo che l’ha portata alla candidatura al premio di miglior attrice non protagonista ai Premi Oscar del 2022. Riz Ahmed ha preso parte nel corso degli ultimi anni a Venom del 2018 e a Sound of Metal del 2019, con il ruolo del batterista Ruben Stone valsogli la candidatura ai Premi Oscar del 2021. Jeremy Allen White è invece noto universalmente per il ruolo di Lip Gallagher nella serie Shameless oltre che per quello di Carmen Carmy Berzatto in The Bear.

Qui di seguito il trailer di Fingernails – Una diagnosi d’amore.

La trama di Fingernails

Come mostrato anche dal trailer, al centro della trama di Fingernails vi è un mondo in cui l’amore può essere trovato tramite una sorta di macchinario che fa immediatamente scoprire il proprio perfect match. Tale strumento ha dunque la capacità di stabilire se due persone sono fatte l’uno per l’altra oppure no e se sono dunque adatte o no per stare insieme. Per conoscere gli esiti del macchinario basta semplicemente inserire al suo interno le unghie delle due persone coinvolte.

Il film mostra quindi la storia di Anna (Jessie Buckley), una ragazza che tramite la macchina ha trovato il proprio match in un ragazzo di nome Ryan (Jeremy Allen White). La storia tra i due, nonostante alcune idee ed opinioni differenti, sembrerebbe procedere piuttosto bene, ciò finché Anna non trova lavoro presso l’istituto responsabile della creazione del macchinario summenzionato. A lavoro la ragazza fa infatti la conoscenza di Amir (Riz Ahmed) finendo per innamorarsene e arrivando di conseguenza a chiedersi se possa essere possibile amare due persone allo stesso tempo. Il tutto finirà poi con il complicarsi ulteriormente non appena entra in scena Natasha (Annie Murphy), ovvero la fidanzata di Amir.