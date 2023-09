Retroscena matrimonio Ferragni: chiamati i Carabinieri

Il matrimonio di Francesca Ferragni con Riccardo Nicoletti continua a destare attenzione, ora per via dell’intervento dei carabinieri

E’ stato celebrato lo scorso 8 settembre il matrimonio tra Francesca Ferragni, sorella di Chiara, e Riccardo Nicoletti, musicista nelle band gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, nonché responsabile organizzativo della società LPS Electronics.

Sembra si sia trattato di un evento blindatissimo, con tanto di monito agli invitati di non effettuare foto e video, paparazzi off limits e finestre oscurate. Chiaramente si tratta di rumors, dato che invece qualcosa di inedito sta trapelando di questa sfarzosa festa.

Il vestito glicine di Chiara e sua sorella Valentina, la mastodontica torta nuziale, il viso distaccato di Fedez durante i festeggiamenti, sonon solo alcuni piccoli dettagli che per ora sono stati resi noti circa il matrimonio celebrato al castello di Rivalta nel Piacentino. Ma l’attenzione sulla famiglia Ferragni, non si ferma qui e quasi con morbosa curiosità, si cercano all’impazzata particolari “succulenti” per fare notizia.

In queste ultime ore sta trapelando una nuova indiscrezione sull’evento.

Niente condivisioni social

Sembra sia solo una segnalazione e, quindi, non la diamo per certa, ma qualcosa di vero sulle restrizioni per gli invitati di cui abbiamo accennato sta circolando in queste ore, a quanto pare da fonti certe, nonché alcuni riferimenti allo strano comportamento tenuto dai Ferragnez, Chiara e Fedez nel corso della festa.

Le voci parlano di un bollino che gli invitati hanno dovuto posizionare sulla telecamera del cellulare per impedirgli di effettuare foto e video, fino a descrivere la coppia dei Ferragnez come fredda nei confronti l’uno dell’altra.

L’intervento delle forze dell’ordine

Ci sarebbe poi un altro punto emerso dalle indiscrezioni, che vedrebbe intervenute le forze dell’ordine per fermare i paparazzi che si erano arrampicati in zone molto pericolose – sulle rocce a strapiombo sul Trebbia – per riuscire a fotografare qualche momento della cerimonia.

Per ora i diretti interessati non hanno né smentito né confermato in forma ufficiali le voci in circolazione. Resta il fatto che quando si tratta dei Ferragnez c’è sempre molto interesse da parte del web e dei follower, che si sa, sono tantissimi. Per ora, i protagonisti vogliono mantenere l’alea di un evento del tutto “normale”, seppur in grande, nella scelta di dettagli glamour sfarzosi e l’immancabile discorso di Chiara alla coppia di sposi, con tanto di lacrime di commozione al seguito.