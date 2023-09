Benjamin Mascolo e Bella Thorne: “Avevamo rapporti a tre”

Il cantante Benjamin Mascolo ha rivelato alcuni dettagli intimi sulla sua relazione con l’ex fidanzata Bella Thorne: ha parlato di rapporti a tre e uso di droga.

Da un po’ di tempo Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati. La coppia stava insieme da tre anni e aveva sempre fatto parlare molto di sé. La rottura era stata particolarmente dolorosa, soprattutto per il cantante, che durante un’ospitata al podcast One More Time di Luca Casadei ha confessato diversi dettagli molto delicati sulla storia d’amore.

La separazione è avvenuta oltre un anno fa e lui ha confessato che risollevarsi e accettarlo non è stato per nulla facile. Ora sta bene e ha intrapreso una nuova storia d’amore con una nuova ragazza, ma le ferite non si dimenticano. L’artista ha infatti rivelato che poco prima di lasciarsi con la diva americana aveva iniziato a fare uso di droghe, come metanfetamine ed ecstasy e questa dipendenza è stata tra le principali cause della rottura.

“Bella mi ha detto: ‘Finché non risolvi i tuoi problemi con la droga, non possiamo più vivere insieme’. […] Tante volte ho avuto paura di morire. Ho rischiato di morire di overdose. […] E’ dal 19 giugno 2022 che sono sobrio. Scelta azzeccata“.

Il cantante ha ammesso di non vedere la sua ex da oltre un anno, da quando, in preda ai deliri della droga scavalcò il cancello di casa di lei completamente nudo e spaventandola a morte. Ma non è finita qua…

Benjamin Mascolo e Bella Thorne: “E’ successo che avessimo rapporti sessuali con altre ragazze”

Durante l’intervista, Benjamin Mascolo ha rivelato anche alcuni dettagli della sua vita sessuale con l’ex fidanzata Bella Thorne. Ha spiegato che lei è bisessuale e che alcune volte hanno avuto rapporti insieme con la stessa ragazza: all’inizio sembrava eccitante e divertente, ma a lungo andare questa cosa ha rovinato il loro legame.

“C’è stato un periodo in cui lei è andata con altre ragazze, mentre ero in Italia. Poi è successo che avessimo rapporti sessuali insieme con altre ragazze […] Non mi rendevo conto che quella cosa stava erodendo piano piano la nostra intimità […] Da immaturo non sapevo come gestire la situazione. Iniziavo a vedere le ragazze alle feste e a pensare: ‘Chissà com’è, se potremmo portarla a letto insieme’. Ero entrato in quel loop, sbagliatissimo. Questo ha reso tossico il rapporto, in gran parte per colpa mia“.

Il cantante ha spiegato che l’attrice aveva iniziato anche a vedersi con altre ragazze, dopo che lui le aveva dato il suo consenso, dal momento che non riusciva a vivere bene la relazione a distanza. Infine, ha parlato anche del suo legame con l’ex collega Federico Rossi, con cui formava il duo Benji & Fede: non torneranno insieme, ma lui continua a volergli bene, nonostante il litigio.