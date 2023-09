Cristiano Malgioglio: il nuovo video musicale e il discorso Sanremo

Il nuovo video di Cristiano Malgioglio.

Dopo le dichiarazioni su Sanremo Cristiano Malgioglio ha lanciato il suo nuovo video musicale. Oltre che con Amici di Maria De Filippi e con Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio è stato impegnato di recente anche con la pubblicazione del suo nuovo singolo Vita Porno. Il cantautore e personaggio televisivo italiano, dopo aver lanciato la sua nuova canzone, ne ha anche pubblicato il video ufficiale.

Il nuovo video musicale di Malgioglio

Cristiano Malgioglio ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo Vita Porno, con il cantautore che ha poi rilasciato anche il video musicale ufficiale del brano che l’ha visto detreggiarsi anche nei panni di regista.

All’interno del video in questione Malgioglio indossa un vistoso cappello di colore rosso. Tale copricapo apparteneva per la precisione a Joan Collins, iconica attrice britannica nata nel 1933 e celebre per i suoi ruoli in film come Il favorito della grande regina, Ester e il re o anche La congiuntura.

Ecco qui di seguito il video musicale di Vita Porno di Cristiano Malgioglio.

Le dichiarazioni di Cristiano Malgioglio sul Festival di Sanremo

Nel corso di un’intervista rilasciata per La Presse, Cristiano Malgioglio ha manifestato il proprio desiderio di poter ritornare un giorno a prendere parte al Festival di Sanremo in modo così da poter fare un monologo sugli argomenti dell’omosessualità e dell’omofobia. Queste alcune delle sue parole:

“Io a Sanremo? Me lo aveva proposto Amadeus al suo primo Sanremo, ma preferivo desse il mio posto a un giovane. Ora non ho nessuna ambizione, per il semplice fatto che è giusto che quel posto venga dato ai giovani. Io mi meriterei in modo particolare di essere un ospite, vorrei parlare dell’omosessualità che nel mondo viene trattata peggio di un cancro, molti vengono anche uccisi in certi paesi“.

Malgioglio contro Cristina Scuccia per l’assenza a Tale e Quale Show

Dall’ormai prossimo venerdì 22 settembre farà il suo ritorno su Rai Uno Tale e Quale Show con la sua nuovissima edizione condotta da Carlo Conti.

Tra i concorrenti che erano stati annunciati dal conduttore figurava anche Cristina Scuccia, cantante ed ex suora che ha preso parte all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Alla fine però Scuccia ha deciso di non accettare l’invito al programma poiché non se la sarebbe sentita di imitare artisti forse troppo eccessivi per la sua precedente vocazione religiosa.

La decisione dell’ex suora non è però stata presa bene da Cristiano Malgioglio, che si è espresso così tramite un post su Instagram:

“Ho saputo che l’ex Suor Cristina non sarà nel cast di Tale e Quale Show. Questo mi addolora. Leggo inoltre che non desiderava cantare e imitare personaggi pop internazionali molto ma molto particolari e canzoni molto ambigue. Ma come mai. Se a The Voice aveva interpretato Like A Virgin di Madonna quando indossava i panni da suora? Svegliati cara! Forse avevi il terrore dei miei giudizi? Adesso saremo tutti più sereni e, direi, anche più contenti. Buona fortuna“.