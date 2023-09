Divinity: il trailer del film con Bella Thorne

Il trailer ufficiale del film con protagonista Bella Thorne.

Il trailer ufficiale di Divinity, film di fantascienza con protagonista l’attrice Bella Thorne.

Nel corso del Sundance Film Festival 2023 è stato presentato in anteprima mondiale all’interno della sezione NEXT Divinity, film di genere fantascientifico che dovrebbe fare il suo arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 13 ottobre salvo cambiamenti di programma dovuti allo sciopero ancora in corso di attori e di sceneggiatori.

Il trailer ufficiale di Divinity

Divinity arriverà come detto nelle sale americane il 13 ottobre, mentre la data di uscita in Italia non è per il momento ancora nota. A dirigere quello che si presenta come uno sci-fi è Eddie Alcazar, regista americano che ha diretto in passato Perfect e The Vandal. Tra i produttori della pellicola figurano lo stesso Alcazar, Javier Lovato, Raphael Gindre e Johnny Starke.

Queste le parole del regista in merito al suo nuovo film:

“Divinity parla di vita, morte e rinascita: questi sono i temi principali. Divinity consente alle persone di diventare praticamente immortali, almeno fisicamente. Ma è un lavoro in corso, l’aspetto mentale non è stato completamente compreso. Quindi le menti si stanno deteriorando con il passare del tempo ma tutti sono comunque fisicamente prestanti. Un altro effetto collaterale è che non è possibile riprodursi quando si assume quella sostanza, quindi chi ne fa uso deve decidere se vivere per sempre oppure avere un figlio“.

In merito al cast, il ruolo della protagonista è stato assegnato a Bella Thorne. Attrice e cantante statunitense classe 1997, Thorne è nota anche e soprattutto per il ruolo di Cece Jones nella serie di Disney Channel A tutto ritmo oltre che per quello di Paige Townsen nella serie teen drama Famous in Love. Tra le ultime pellicole in cui ha recitato vi sono invece i due film di Time Is Up di Elisa Amoruso, Masquerade di Shane Dax Taylor e Habit di Janell Shirtcliff.

Tra gli altri attori presenti nel cast vi sono poi Stephen Dorff, Scott Bakula, Moises Arias, Jason Genao, Karrueche Tran, Cailee Cowan ed Emily Willis.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Divinity.

La trama di Divinity

Divinity di Eddie Alcazar è ambientato in una sorta di mondo alternativo in cui obiettivo primario è quello della ricerca dell’immortalità. Un obiettivo, questo, che viene perseguito in particolar modo dallo scienziato Sperling Pierce (Scott Bakula), disposto praticamente a tutto pur di portare a termine la propria missione.

A tale scopo, Pierce riesce a creare le basi per un siero innovativo dal nome di Divinity, con la sua produzione che passa poi interamente nelle mani del figlio dello scienziato Jaxxon Pierce. Con l’intera società ormai totalmente corrotta dall’utilizzo di questo misterioso siero, due misteriosi fratelli (Moises Arias e Jason Genao) decidono di rapire Jaxxon con l’aiuto di una donna di nome Nikita (Karrueche Tran). Obiettivo dei due fratelli è quello di riuscire tramite il siero ad ottenere l’immortalità.