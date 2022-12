Bella Thorne vs Disney: mi hanno quasi licenziata

L’ex stellina Disney, Bella Thorne ha raccontato di un curioso episodio in cui ha quasi rischiato di essere licenziata per un fatto risalente a quando aveva 14 anni.

Il mondo dello spettacolo dà veramente molto agli attori, fama, un conto in banca notevole e uno stile di vita invidiato da tutti. Ma ovviamente non è “tutto oro quel che luccica”. Ci sono i pro e i contro come per tutte le cose.

Questo lo si capisce anche molto dall’ultimo racconto di Bella Thorne, di quando da ragazzina è stata quasi licenziata dalla Disney per un suo comportamento considerato scandaloso.

Vi ricordate di Bella Thorne alla Disney?

Bella Thorne è un’attrice, una modella e una cantante statunitense oggi molto acclamata dalla critica. Dalla sua carriera alla sua vita privata, la Thorne fa parlare sovente di lei. Nonostante oggi abbia diretto lei stessa delle pellicole di successo, in molti se la ricorderanno quando da ragazzina, partecipò insieme a Zendaya, alla serie su Disney Channel, A tutto ritmo e alla serie teen drama Famous in Love.

Da qui in poi di strada ne ha fatta molto, arrivando addirittura a creare un marchio di moda di una nota linea di abbigliamento, ideata e disegnata interamente dalla Thorne in persona.

La foto della polemica

Durante un’intervista tenutasi con l’amica Emily Ratajkowski, per il suo programma podcast High Low with EmRata, le due artiste parlavano di quanto sia ancora sessualizzata la donna nel mondo del cinema e della televisione.

A tal proposito Bella Thorne ha raccontato di quando a 14 anni, sia stata quasi licenziata dalla Disney per uno scatto in bikini. La Thorne come una normale adolescente, era andata al mare con un bikini, creato da uno stilista dell’epoca. La foto con un fan ha fatto scattare la polemica, in quanto in molti avrebbero voluto allontanarla dalla serie A tutto ritmo, per il suo comportamento considerato immorale.

Fortunatamente grazie alla sua popolarità nel programma, nessuno la licenziò, ma la invitarono (diciamo obbligarono) da quel giorno in poi ad indossare pantaloncini e maglie molto larghe qualora avesse voluto tornare in spiaggia.

Sentiamo le parole precise di Bella in merito alla questione: “Una volta sono stato quasi licenziato da Disney Channel perché avevo 14 anni e indossavo un due pezzi sulla spiaggia. Questo stilista con cui uscivo mi ha messo addosso questa catena che è, come dire, una catena per il corpo. Non lo so? Non mi interessa. C’era un fan, hanno avuto una foto di me sulla spiaggia. Sono quasi stata licenziata. Era su tutti i media, era letteralmente virale in quel momento. Era: ‘Come osa questa bambina fare questo? Questo è così disgustoso”.