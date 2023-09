Robert De Niro non riprenderà il ruolo di Taxi Driver per Uber

L’attore Robert De Niro ha ufficializzato che comparirà nel nuovo spot di Uber, ma non tornerà a interpretare l’iconico ruolo del protagonista di Taxi Driver.

Tra i film più famosi in cui Robert De Niro si è messo alla prova come protagonista c’è sicuramente Taxi Driver. La pellicola, diretta da Martin Scorsese, uscì nel 1976 e fu subito acclamata dalla critica e dal pubblico. Qui l’attore – che all’epoca aveva circa trent’anni – interpretava Travis Bickle, un reduce della guerra del Vietnam che, una volta tornato nella società, lavorava come tassista a New York.

Il film raccontava la storia di Travis e della sua difficoltà di riadattarsi nel mondo comune dopo aver passato tanto tempo a contatto con la violenza e con la guerra. Il tassista è alienato dalla società, depresso, soffre di insonnia e presenta tutti i classici sintomi della Sindrome del Disordine Post Traumatico. Lavora solo di notte, quando la città è libera di mostrare al mondo tutti i suoi lati più tremendi.

La pellicola fu un enorme successo e ha vinto numerosi premi, tra cui la Palma d’oro a Cannes nel 1976 e fu candidato agli Oscar come Miglior film (vinse Rocky). Di recente, si mormorava che Robert De Niro avrebbe collaborato con Uber per una pubblicità: l’attore ha confermato, ma Taxi Driver non c’entra nulla.

Robert De Niro, sì alla collaborazione con Uber ma senza Taxi Driver

Come riportato da The Hollywood Reporter, Robert De Niro ha confermato che girerà uno spot per Uber, ma ha sottolineato che non riprenderà il ruolo iconico di Travis Bickle di Taxi Driver. Il suo manager è stato chiarissimo: “La pubblicità di Uber con Robert De Niro non avrà nulla a che fare con il suo personaggio di Taxi Driver“.

In molti, infatti, speravano di rivedere l’artista nel suo vecchio ruolo, magari pronunciando la storica battuta “Ma dici a me? Ma dici a me?” (“You Talkin’ to Me? You Talkin’ to Me?“), ma a quanto pare non ci sarà niente di tutto ciò. Addirittura, Paul Schrader, che aveva sceneggiato Taxi Driver, quando era nato il pettegolezzo aveva scritto su Facebook che non avrebbe mai guardato lo spot, se davvero avesse seguito un copione simile.

Per il momento si sa solo che Robert De Niro apparirà in uno spot di Uber, ma ancora non si sa in che modo. In generale, non sarà la prima celebrità a collaborare con l’azienda, che ha già lavorato con Gwyneth Paltrow, Jennifer Coolidge, Trevor Noah, Sarah Silverman e Nicholas Braun.