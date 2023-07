Lutto per De Niro: morto a 19 anni il nipote Leandro

Morto a 19 anni Leandro, nipote dell’attore statunitense.

Grave lutto in famiglia per Robert De Niro: il nipote Leandro è scomparso all’età di 19 anni.

Lutto in famiglia per Robert De Niro. Leandro, nipote dell’attore e produttore cinematografico statunitense, è morto all’età di 19 anni. Le cause della scomparsa del primogenito della figlia adottiva dell’attore Drena sono al momento ancora sconosciute.

Morto a 19 anni Leandro, il nipote di De Niro

Ad annunciare la morte di Leandro De Niro Rodriguez è stata tramite un post sui propri profili social la madre del ragazzo Drena, figlia adottiva di Robert De Niro. Queste le parole da parte della donna:

“Il mio bellissimo angelo. Ti ho amato oltre le parole fin dal primo momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia e il mio cuore“.

Drena ha poi proseguito, mostrando quello straziante dolore che può provare soltanto una madre che non potrà più avere la possibilità di abbracciare il proprio figlio. Queste le sue parole su Instagram:

“Vorrei essere con te in questo momento, vorrei essere con te. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e di diffondere la luce e l’amore che mi hai fatto sentire per essere tua madre. Eri così profondamente apprezzato e amato e avrei voluto che bastasse anche solo l’amore per poterti salvare. Riposa in pace“.

Alcune ore dopo, tramite il suo portavoce, De Niro ha voluto rilasciare la seguente dichiarazione a MetroUK:

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa del mio amato nipote Leo. Apprezziamo molto le condoglianza da parte di tutti. Chiediamo che venga rispettata la privacy per piangere la nostra grave perdita“.

Chi era Leandro Rodriguez: il nipote di De Niro con il sogno di sfondare nel cinema

Leandro De Niro Rodriguez era figlio di Drena, che non ha mai avuto la possibilità di conoscere il proprio padre biologico e che era stata adottata dalla famiglia De Niro intorno all’età di 9 anni. Quest’ultima aveva poi messo al mondo Leandro nel 2004 dopo una relazione finita qualche tempo prima.

Esattamente come la madre e come l’illustre nonno, diventato di recente padre per la settima volta a 79 anni, Leandro aveva deciso di intraprendere la strada del cinema. Al riguardo, il ragazzo era già apparso in A star is born, famoso film del 2018 diretto da Bradley Cooper con protagonisti lo stesso Cooper e Lady Gaga: nello specifico, il nipote di De Niro interpretava il figlio di George Noodles Stone.

Da menzionare sono poi altri ruoli importanti come ad esempio quello in Cabaret Maxime, film del 2018 diretto da Bruno de Almeida.