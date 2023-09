Ghostbusters 4, Jason Reitman: “Mai detto di essere contro il reboot al femminile”

Il regista Jason Reitman ha smentito le voci relative alla sua opposizione al reboot al femminile del 2016.

Jason Reitman ha parlato del reboot femminile di Ghostbusters del 2016 diretto da Paul Feig. Nel 2024 arriverà sul grande schermo un nuovo capitolo di Ghostbusters, sequel di Ghostbusters: Legacy del 2021 diretto da Jason Reitman. Proprio Reitman, autore della sceneggiatura di questa nuova uscita del celebre franchise, ha voluto smentire le voci relative ad una sua opposizione al reboot totalmente al femminile del film del 2016 diretto da Paul Feig.

Jason Reitman sul reboot femminile di Ghostbusters: “Mai detto di essere contrario”

Jason Reitman è stato impegnato negli ultimi tempi con il progetto relativo a Ghostbusters 4, quarto capitolo in totale del noto franchise se si esclude il reboot al femminile uscito nei cinema nel 2016. Il regista e sceneggiatore, autore dell’ultimo Ghostbusters: Legacy del 2021, si è trovato di recente nell’occhio del ciclone a causa di alcune sue parole relative proprio alla versione femminile del film diretto da Paul Feig.

Reitman si è detto sempre entusiasta di poter lavorare ad un nuovo Ghostbusters, con il diretto interessato che si era lanciato in merito al suo nuovo lavoro nelle seguenti dichiarazioni: “Con questo Ghostbusters voglio cercare di tornare alle origini e di restituire il film ai fan. Non intendo realizzare la versione Juno dei Ghostbusters. Questa deve essere una lettera d’amore per i fan e per gli Acchiappafantasmi. Voglio realizzare un film per i fan“.

Parole, queste, che avevano immediatamente portato alla reazione da parte di Leslie Jones, una delle protagoniste del Ghostbusters femminile insieme a Melissa McCarthy, Kristen Wiig e Kate McKinnon. Queste le sue dichiarazioni presenti all’interno della sua autobiografia Leslie F****** Jones: “Dire che l’idea è quella di restituire il film ai fan è un modo per dare ragione a quei perdenti che ci hanno dato addosso per aver realizzato un film tutto al femminile. Perché le persone sono così cattive? Come puoi sederti e scrivere ‘spero che tu muoia’? Chi fa una cosa simile?”

Jason Reitman ha voluto comunque chiarire come le sue parole non volessero minimamente sminuire il Ghostbusters tutto al femminile diretto da Paul Feig. Ecco qui di seguito un suo tweet al riguardo: “Le mie parole sono state completamente travisate. Non provo altro che ammirazione per Paul, Leslie, Kate, Melissa e Kristen e per il coraggio che hanno avuto nella realizzazione del Ghostbusters del 2016. Hanno espanso l’universo del franchise e realizzato un fantastico film“.

Wo, that came out wrong! I have nothing but admiration for Paul and Leslie and Kate and Melissa and Kristen and the bravery with which they made Ghostbusters 2016. They expanded the universe and made an amazing movie! — Jason Reitman (@JasonReitman) February 21, 2019

Ghostbusters 4: il nuovo capitolo della saga

Ghostbusters 4 sarà il secondo capitolo del franchise a vedere protagonisti i nuovi volti del franchise dopo Ghostbusters: Legacy del 2021. Nel cast vi sono dunque ancora una volta Carrie Coon (Callie), McKenna Grace (Phoebe) e Finn Wolfhard (Trevor).

In questo nuovo capitolo della saga, gli Acchiappafantasmi si ritroveranno in azione nella città di New York. Per quanto riguarda l’uscita del film nei cinema, l’arrivo della pellicola nelle sale era inizialmente previsto per il dicembre del 2023 per poi essere spostato al marzo del 2024.