The Other Zoey: Josephine Langford protagonista della romantic comedy

L’attrice di After protagonista della nuova commedia romantica in arrivo su Amazon Prime Video.

Su Prime Video è in arrivo The Other Zoey, film con protagonista l’attrice Josephine Langford. All’interno del ricco catalogo di Amazon Prime Video arriverà molto presto una nuova commedia romantica dal titolo di The Other Zoey. Un film che potrà contare tra le altre cose sulla presenza di Josephine Langford, attrice ormai ampiamente nota grazie al ruolo di Tessa Young nei film della saga di After.

Josephine Langford protagonista di The Other Zoey

Josephine Langford, dopo l’esperienza con After, è pronta ad arrivare nei cinema e su Amazon Prime Video con una nuovissima romantic comedy dal titolo di The Other Zoey. A dirigere questo film è Sara Zandieh, regista che ha diretto prima di questa altre pellicole come Handsome Harry del 2009, The Pool Party del 2010 e A Simple Wedding del 2019.

La trama vede protagonista Zoey Miller (Josephine Langford), una giovane studentessa universitaria che si ritrova coinvolta in un triangolo amoroso. Tutto ha inizio in seguito all’incontro di Zoey con Zach, ovvero il ragazzo più popolare dell’istituto. Giocatore di football, Zach incorre un giorno in un incidente stradale battendo la testa: al suo risveglio, il ragazzo si ritrova davanti Zoey scambiandola però per un’altra Zoey, ovvero la sua fidanzata.

Indecisa in un primo momento su come comportarsi, Zoey decide di stare al gioco fingendosi la fidanzata di Zach. La situazione diventa però ancora più ingarbugliata quando la protagonista fa la conoscenza del cugino del ragazzo di nome Miles. Con quest’ultimo il personaggio interpretato da Josephine Langford si trova ad instaurare un’intesa profondissima, con la ragazza che si vede così bloccata all’interno di un vero e proprio triangolo sentimentale.

Il cast di The Other Zoey

Oltre a Josephine Langford, il cast di The Other Zoey comprende nel ruolo di Zack anche Drew Starkey, attore apparso in passato in film come American Animals, Love e Simon oltre che in serie come Outer Banks e Ozark. Presente poi anche Archie Renaux, il Mal della serie Netflix Shadow and Bone, insieme a Mallori Johnson, Patrick Fabian, Heather Graham e Andie MacDowell.

The Other Zoey farà il suo arrivo il prossimo 20 ottobre nei cinema americani e il 10 novembre su Amazon Prime Video.

Ecco di seguito il trailer ufficiale del film.

La carriera di Josephine Langford

Josephine Langford, nata a Perth in Australia il 18 agosto del 1997, ha iniziato la propria carriera cinematografica con il ruolo di Darcie Chapman in Wish Upon di John R. Leonetti del 2017. Nel 2019 è invece arrivato l’esordio in After, con la parte di Tessa Young ricoperta poi successivamente anche in After 2 del 2020, After 3 del 2021 e in After 4 del 2022.

Sempre su Prime Video sarà inoltre disponibile a partire dal prossimo 3 ottobre anche After 5.