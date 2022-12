Robert De Niro attore e produttore in Zero Day, la nuova serie Netflix

Dalle ultime notizie, la stella del cinema Robert De Niro sarà il protagonista di Zero Day, una nuova serie disponibile su Netflix.

Senza dubbio, Robert De Niro ha fatto la storia del cinema e oggi è uno dei divi più acclamati di Hollywood. I fan rimarranno a bocca aperta quando scopriranno che ha intenzione di sbarcare su Netflix e di recitare, per la prima volta, in una serie tv di cui sarà anche il produttore. Si tratterà di una serie thriller d’azione a tema politico, dove lui interpreterà il Presidente degli Stati Uniti.

La serie si chiamerà Zero Day e dovrebbe comprendere solo pochi episodi. Tuttavia, rimane una grande svolta per la carriera dell’attore. Per la prima volta, infatti, metterà da parte il grande schermo per concentrarsi su un progetto dedicato a Netflix e diventare così il protagonista di una serie tv.

A essere più precisi, non è esattamente la prima volta che il grande artista recita in una serie tv, dato che in passato ha lavorato anche a The Wizard of Lies per la HBO. Tuttavia, questa serie assomigliava molto di più al modello cinematografico, dato che ogni episodio aveva circa la durata di un film. Questa volta sarà, invece, completamente diverso.

Di cosa parlerà Zero Day? Per ora non si hanno tantissime informazioni, ma si sa che ruoterà intorno a una serie di misteri sulla Casa Bianca.

Robert De Niro, Presidente degli Stati Uniti in Zero Day

Zero Day avrà il classico impianto di una serie tv: ogni episodio avrà una durata “limitata” e la trama si svilupperà pian, piano, seguendo un ritmo ben scandito, seguendo le dinamiche tipicamente seriali. Al timone di questo importante progetto c’è Eric Newman, che nella sua carriera ha lavorato a serie importantissime di Netflix, tra cui Narcos.

Robert De Niro non sarà solo il personaggio principale, ma anche il produttore dello show. Insieme a lui, in questo ruolo ci saranno anche Noah Oppenheim, presidente della Nbc News e Michael Schmidt. Quest’ultimo è un giornalista che ha vinto il Premio Pulitzer proprio per aver risolto un intrigo che riguardava l’ex Presidente Donald Trump sull’indagine di Michael Flynn.

La nuovissima serie tv, quindi, sarà un thriller a tema politico e vedrà il divo di C’era una volta in America proprio nei panni di un ipotetico nuovo Presidente, che sarà al centro di indagini, macchinazioni e misteri della politica statunitense e mondiale. Si tratta sicuramente di un bel cambiamento per la carriera dell’attore: chissà come se la caverà?