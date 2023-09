Squid Game arriva nella vita reale | Netflix lancia Squid Game: The Challenge

Dopo il successo della prima stagione di Squid Game, Netflix ha deciso di lanciare uno Squid Game… reale! Ecco che cos’è Squid Game: The Challenge.

C’è stato un periodo nel 2021 in cui non si parlava d’altro: Squid Game aveva totalmente catalizzato ogni media, soprattutto i social. Tutti abbiamo visto la serie coreana lanciata da Netflix e tutti, almeno una volta, abbiamo pensato a cosa succederebbe se qualcuno provasse a imitare un’iniziativa simile anche nella vita reale.

Ebbene, proprio Netflix ha deciso di seguire questa idea e per questo ha realizzato un “vero” Squid Game! Il progetto si chiama Squid Game: The Challenge ed è un reality survival a cui parteciperanno oltre 400 concorrenti. Il premio finale consiste in oltre 4 milioni di dollari.

L’intento della piattaforma di streaming, infatti, è quello di rispolverare il franchise (ormai non se ne parlava più da circa due anni) in vista dell’uscita della seconda stagione, la cui data di lancio non è ancora stata confermata. Si sa, però, che una seconda stagione ci sarà, proprio come faceva intuire l’ultimo episodio della prima.

Ma in cosa consiste, nei dettagli, Squid Game: The Challenge?

Squid Game: The Challenge, Netflix porta Squid Game nel mondo reale

In Squid Game, centinaia di persone “senza futuro” partecipavano a una serie di giochi per bambini rivisitati in chiave mortale: uno, due, tre stella (chi si muove viene ucciso), il tiro alla fune (chi perde cade nel vuoto), ritagliare una forma più o meno complessa da un biscotto di caramello (chi non la completa in tempo viene ucciso), partite con le biglie (chi le perde tutte viene ucciso) e saltare su una serie di piastrelle di vetro sospese nel vuoto (solo una su due è in grado di reggere il peso di una persona). Lo scopo era vincere un enorme montepremi, che diventava sempre più cospicuo più concorrenti morivano.

La serie è stata un successo e Netflix ha provato a ricreare il gioco anche nella vita reale e ha lanciato un reality. Si tratta di un survival, in cui 456 persone si sfidano a giochi più o meno complicati. Nella serie, chi perdeva era destinato a soccombere: questo ovviamente non accade anche in The Challenge, ma durante le riprese dello scorso gennaio, come riportato da Screen Crush, alcuni media hanno segnalato che ci sarebbero stati parecchi infortuni. Netflix ha negato. Ecco il trailer.

Il montepremi in palio è altissimo: ben 4,56 milioni di dollari e si presume, quindi, che le sfide saranno durissime. Il reality sarà disponibile su Netflix a partire dal 22 novembre 2023: voi partecipereste?