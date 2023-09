Il trailer di Awarness, su Prime Video dall’11 Ottobre

Su Prime Video dall’11 ottobre debutta il film di fantascienza Awareness – La realtà è un’illusione. In rete il trailer ufficiale

Prime Video si prepara ad accogliere sulla sua piattaforma il lungometraggio Awareness – La realtà è un’illusione, il thriller di fantascienza spagnolo, originale Amazon, che sarà disponibile dall’11 ottobre, dopo il suo passaggio al Sitges Film Festival.

In occasione di quest’annuncio, esce il trailer ufficiale italiano di questo lungometraggio diretto da Daniel Benmayor e interpretato da Carlos Scholz, Pedro Alonso, María Pedraza, Óscar Jaenada e Lela Loren.

Co-sceneggiato anche dal suo regista Daniel Benmayor, Awareness – La realtà è un’illusione racconta di Ian, un giovane ribelle emarginato dalla società. Ian ha un potere, è in grado di manipolare le menti di chi lo circonda, per creare illusioni ingannevoli, ma è una capacità che non utilizza al massimo delle potenzialità, accontentandosi di usufruirne per la pura sopravvivenza, limitandosi a truffe di poco conto.

Non riuscirà però a tenere nascosti i suoi poteri molto a lungo, e quando un colpo non va come sperato le sue capacità vengono esposte pubblicamente, col risultato di attirare l’attenzione di ben due diverse organizzazioni armate, entrambe assai interessate a lui e alla sua potenzialità. La pellicola quindi gira intorno al personaggio enigmatico di Ian, interpretato da Carlos Scholz già presente in Toy Boy.

Dettagli e curiosità su Awareness

Prodotto da Federation Spain, Awareness è stato girato tra Catalogna, Madrid e Castilla y León. Come detto, il lungometraggio pone al centro Ian, un adolescente ribelle che vive ai margini della società, che può manipolare le menti grazie alla sua capacità di generare illusioni visive.

Utilizza questo potere per sopravvivere, organizzando piccole truffe. Quando uno dei suoi imbrogli va storto, Ian perde il controllo delle sue capacità in pubblico e diventa il bersaglio di due organizzazioni rivali, ognuna delle quali cerca di sfruttare i suoi poteri.

Un film ad alta tensione

Per gli amanti delle produzioni spagnole, memori del successo della Casa di Carta, Awareness si propone già dal trailer come un film di fantascienza ad alto tasso di tensione.

Al fianco della produzione di Federation Spain, la guida di Juan Solá e Nacho Manubens, con Mark Albela nel ruolo di executive producer e Daniel Benmayor nel ruolo di producer e regista. Benmayor è anche sceneggiatore al fianco di Iván Ledesma.