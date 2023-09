Barbie Botox, perché è pericoloso: i medici lanciano l’allarme

Dopo l’uscita al cinema di Barbie, il “Barbie Botox” è diventato un trend estetico che pare abbia conquistato tutti. Per i medici esperti, però, si tratterebbe di un’iniziativa molto pericolosa.

La scorsa estate è sbarcato nelle sale di tutto il mondo Barbie. Si trattava di uno dei film più attesi del 2023 e di cui si parlava da anni, da quando Margot Robbie era stata scelta per il ruolo di protagonista. Anche se la pellicola ha ricevuto giudizi contrastanti, in generale la performance dell’attrice è stata acclamata dalla critica e dal pubblico.

Insieme all’uscita del film, sono arrivati sui social anche tantissimi meme, filtri e anche trend di bellezza. Tutti si sono innamorati dell’aspetto della protagonista, che durante l’ultimo anno si è impegnata duramente tra dieta e palestra per avere il fisico perfetto che ha sempre contraddistinto la bambola più famosa di sempre.

Tralasciando l’artista – che è una persona in carne e ossa – i fan si sono concentrati su un particolare estetico tipico della bambola: il collo lungo e liscio, che molte persone stanno imitando, fino a farlo diventare un vero e proprio trend estetico. Questo ha tuttavia ha preoccupato gli esperti: Emanuele Bartoletti, presidente della Società Italiana della Medicina Estetica, ha lanciato l’allarme.

Barbie Botox per allungare il collo: perché è un intervento pericoloso e senza senso

Su TikTok oggi l’hashtag #barbiebotox è uno dei più popolari. Tantissime persone – anche giovanissime – negli ultimi mesi hanno iniziato a utilizzare la medicina estetica per cercare di assomigliare alla loro eroina. In particolare, in molti stanno ricorrendo al Barbie Botox per ottenere un collo lungo, sottile e liscio come quello della storica bambola, che però, è fatta di plastica.

Per ottenere questo risultato, occorre sottoporsi a delle piccole punture di botox: in questo modo, il collo si assottiglia e dà l’illusione di essere anche più lungo. Una delle prime influencer a sottoporsi a questa pratica è stata Isabelle Lux, che ha mostrato con orgoglio il suo nuovo collo ai follower di TikTok: eccola.

Il dottor Emanuele Bartoletti e molti altri colleghi, però, hanno lanciato l’allarme, cercando di mettere in guardia le persone e definendo questo atteggiamento una moda senza senso e pericolosa. Bartoletti durante un’intervista per Adnkronos Salute ha dichiarato: “La tossina botulinica non è indicata per rendere sottile e lungo il collo, ma semmai per il trattamento delle rughe del sopracciglio, della fronte e della zona intorno agli occhi. Quindi questa pratica è a dir poco off label, cioè al di fuori delle indicazioni e delle autorizzazioni“.

Ha poi continuato: “Utilizzare la tossina botulinica per rendere il collo sottile e lungo come quello della Barbie è assurdo. Questo intervento sta spopolando su TikTok tra le giovanissime ma – sia chiaro – inseguire queste mode è pericoloso. Questa deriva è il classico esempio della piega trasformativa che sta prendendo la medicina estetica, che in realtà nasce per un motivo nobile“.