8 curiosità che (forse) non conosci su Jasmine Trinca

Jasmine Trinca è una delle attrici e registe italiane più talentuose. Conosci tutto di lei? Ecco otto curiosità incredibili.

Da più di vent’anni Jasmine Trinca continua a regnare sul cinema italiano. Classe 1981, ha iniziato a recitare mentre frequentava ancora il liceo e da allora ha vinto numerosi premi. Sai tutto di lei? Ecco otto curiosità.

1. Fu scoperta da Nanni Moretti

Jasmine Trinca ha iniziato a recitare grazie a Nanni Moretti, che la scoprì al casting per La stanza del figlio nel 2000. Aveva appena 19 anni e non era ancora un’attrice: il regista, infatti, non voleva una professionista per il film, così aveva iniziato a organizzare i casting nel liceo classico Virgilio, uno dei più importanti di Roma.

2. Non ha Instagram

L’attrice non ama i social e si è sempre rifiutata di avere un account Instagram ufficiale. Ha sempre dichiarato, infatti, di voler mantenere la sua vita privata… privata! Tuttavia, ci sono tantissimi hashtag e pagine fan a lei dedicati.

3. Tra le attrici italiane più premiate

Jasmine Trinca è tra le attrici italiane più premiate. Il suo palmarès, infatti, conta due David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro, due Ciak d’oro, il Premio Marcello Mastroianni alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il Premio Flaiano e il premio Un C7.ertain Regard come miglior attrice. A questi premi si aggiungono decine di nomination.

4. La carriera di regista

Jasmine Trinca non ha sempre lavorato solo come attrice, ma nel 2020 c’è stato il suo esordio alla regia. Ha iniziato con un corto, Being My Mom, ma nel 2022 ha diretto anche un film vero e proprio, Marcel!

5. La vita sentimentale

La vita privata dell’attrice è molto misteriosa e lei non ne parla spesso, in più non ha i social. Si sa, però, che ha avuto un compagno di lunghissima data, Antonio Piarulli, che aveva conosciuto ai tempi dell’università. Insieme hanno anche una figlia, Elsa, nata nel 2009. Ora sembrerebbe single.

6. Ha frequentato l’università

Prima di diventare ufficialmente un’attrice, Jasmine Trinca aveva provato per breve tempo anche la carriera universitaria. Per questo, si era iscritta alla facoltà di Archeologia alla Sapienza di Roma. Non ha portato a termine gli studi, ma qui ha conosciuto l’ex compagno.

7. Sean Penn l’ha scelta per il suo sorriso

Jasmine Trinca non ha un sorriso pienamente regolare, ma lei non lo ha mai considerato un vero e proprio difetto. Anzi, altro che difetto! Proprio grazie ai suoi denti, il regista Sean Penn la scelse per recitare in The Gunman. Cercava, infatti, una ragazza molto naturale.

8. La dedica alla figlia

L’attrice ha un rapporto molto speciale con la figlia Elsa. A lei ha dedicato la vittoria al Festival di Cannes con Fortunata.

Sei un vero fan di Jasmine Trinca? Conoscevi già questi particolari sulla sua vita?