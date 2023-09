Casino Royale: il regista era indeciso sulla scelta di Daniel Craig come James Bond

Il regista Martin Campbell non era inizialmente convinto della scelta di Daniel Craig.

Martin Campbell non era convinto della scelta di Daniel Craig per il ruolo di James Bond. Quando si pensa all’iconica figura di James Bond la mente di tutti non può ormai che andare a Daniel Craig, che ha interpretato il ruolo dell’Agente 007 in ben cinque film a cavallo tra il 2006 e il 2021. L’esordio dell’attore nei panni di Bond è avvenuto per la precisione con Casino Royale, anche se il regista del film Martin Campbell ha ammesso come all’inizio non fosse convinto di questa scelta di cast.

Le rivelazioni del regista di Casino Royale Martin Campbell su Daniel Craig

L’ultimo attore in ordine di tempo ad aver vestito i panni di James Bond è stato Daniel Craig, sesto in assoluto ad essere il protagonista del celebre franchise dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan.

In attesa di saperne di più in merito al successore di Craig, sono arrivate di recente alcune rivelazioni riguardo proprio all’attore britannico classe 1968. Il regista del film del 2006 Casino Royale Martin Campbell ha voluto infatti rivelare il motivo per cui almeno all’inizio non fosse convinto dall’idea di un James Bond interpretato da Craig: per la precisione, secondo Campbell l’attore non era abbastanza sexy per poter vestire i panni dell’agente segreto, non consapevole del fatto che il diretto interessato fosse in realtà considerato già a quel tempo uno degli uomini più affascinanti e attraenti al mondo.

Al casting finale per la prestigiosa parte parteciparono in otto tra cui un giovane Henry Cavill, ma la scelta cadde alla fine su Craig. Queste le dichiarazioni in merito da parte di Martin Campbell nel corso di un’intervista rilasciata per Express UK:

“La mia unica reticenza nei confronti di Daniel, che era davvero un attore superbo, era il fatto che persone come Sean Connery, Roger Moore e Pierce Brosnan erano tutti Bond dall’aspetto tradizionale. Tutti belli, tutti sexy, tutti molto attraenti per le donne e così via. Daniel era ovviamente più forte e robusto, ma non era il tipico bel ragazzo nel senso tradizionale del termine, quindi ci ho pensato un attimo prima di sceglierlo. Ma a parte questo ho sempre pensato che fosse perfetto per la parte“.

Il regista si è poi soffermato sul funzionamento delle selezioni:

“Le selezioni sono molto democratiche. Ti siedi attorno ad un tavolo, eravamo io e i produttori con il direttore del casting e passavamo in rassegna le otto persone. Alzi la mano mentre vengono valutati di volta in volta i vari candidati e alla fine tutti devono essere unanimi nella loro decisione, se capite cosa intendo“.

La carriera di Daniel Craig come James Bond

Daniel Craig ha esordito sul grande schermo con La forza del singolo del 1992. Oltre che per la sua partecipazione a film come Lara Croft: Tomb Raider del 2001, Munich del 2005, La bussola d’oro del 2007 o anche Cowboys & Aliens del 2011, Craig è noto universalmente proprio per il ruolo di James Bond.

Nello specifico, l’attore britannico ha vestito i panni dell’agente 007 in Casino Royale del 2006, in Quantum of Solace del 2008, in Skyfall del 2012, in Spectre del 2015 e in No Time to Die del 2021.