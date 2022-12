The Witcher 3: l’addio di Henry Cavill

Henry Cavill e l’addio a The Witcher 3. Scopriamo tutti i dettagli di chi arriverà al suo posto e cosa farà l’attore in futuro, dopo il dietrofront della Dc con il “suo” Superman.

Purtroppo la vita prende sempre una piega inaspettata, si possono fare mille progetti, ma il destino alla fine avrà sempre l’ultima parola.

Questo è quello che è successo a Henry Cavill, il quale, pensando in un ritorno nei panni del “suo” Uomo d’Acciaio come Superman, della Dc, aveva terminato il contratto con il suo attuale ruolo in The Witcher. Sappiamo poi tutti com’è andata a finire la questione, ma nonostante l’addio di Cavill ai due precedenti ruoli, l’attore non si è affatto dato per vinto.

Lo scossone nella vita lavorativa di Henry Cavill

Diciamo che Henry Cavill ha vissuto in un turbinio di emozioni nel giro di pochi mesi. Nel giro di poco, ha dovuto dire addio al piccolo cameo che l’avrebbero fatto tornare nei panni di Superman nei film Dc, i quali a loro volta gli avrebbero fornito una sorta di trampolino di lancio per il sequel de L’Uomo d’Acciaio.

Nonostante la sua breve apparizione in Black Adam, questo progetto purtroppo è stato cancellato per sempre, motivo per cui Cavill non lavorerà (forse) mai più con la Dc Universe.

Forse un po’ troppo presto, Cavill, in attesa di indossare di nuovo il suo costume da Superman, aveva posto fine al contratto con la serie di successo con cui collaborava da anni, stiamo parlando della saga di The Witcher. La terza stagione sarà l’ultima che vedrà Cavill tra i protagonisti, in quanto dalla quarta al suo posto arriverà il fratellino di Thor, Liam Hemsworth.

Dalle parole dei gestori della serie tv, sappiamo che Henry Cavill avrà un ruolo eroico in The Witcher 3 e il suo sarà un addio trionfante: “La grande svolta di Geralt consiste nel rinunciare alla neutralità e nel fare qualsiasi cosa per raggiungere Ciri [Freya Allan]. Per me è il commiato più eroico che potessimo avere, anche se non era stato scritto per essere tale…”.

Quale sarà la verità?

Eravamo praticamente certi che l’addio di Henry Cavill per The Witcher 3, era dovuto al dietrofront inaspettato da parte della Dc per il progetto di Superman.

Anche Cavill infatti, aveva espresso parole molto favorevoli verso il suo collega Liam: “Il mio viaggio come Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e avventure, e ahimè, deporrò il mio medaglione e le mie spade per la stagione 4. Al mio posto, il fantastico Mr. Liam Hemsworth prenderà il mantello del Lupo Bianco…”.

A quanto pare però da voci di corridoio pare che l’attore sarebbe stato addirittura licenziato dal set per la sua presenza tossica, il comportamento inadeguato verso le donne del set e per la sua dipendenza come gamer. Non sappiamo se queste voci siano vere o meno, per il momento sappiamo che Cavill farà parte del progetto redatto dagli Amazon Studios, Warhammer.