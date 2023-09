La rivincita delle bionde 3: Mindy Kaling rivela alcune curiosità sul film

L’attrice ha svelato alcune curiosità sulla sceneggiatura e su quanto sia stato impegnativo questo trequel. Ecco tutti i dettagli sul film.

L’attesa per il terzo capitolo di La Rivincita delle Bionde, noto come Legally Blonde in lingua originale, continua ad alimentare la curiosità dei fan, ma sembra che dovremo pazientare ancora un po’. Mindy Kaling, la brillante sceneggiatrice e attrice, ha recentemente condiviso alcune informazioni chiave sulla realizzazione del film e sulle sfide che questa implica.

In un’intervista durante il podcast Table for Two with Bruce Bozzi di iHeartPodcast, Mindy Kaling ha rivelato dettagli interessanti sulla lavorazione del tanto atteso trequel. La sua amicizia con Reese Witherspoon, che ha condiviso il set con lei in Nelle Pieghe del Tempo, ha sicuramente contribuito alla sua coinvolgimento nel progetto. Tuttavia, Mindy Kaling ha chiarito che il terzo capitolo della serie è un compito impegnativo a causa della sua importanza e del carisma del personaggio principale, Elle Woods, interpretato da Reese Witherspoon.

La sceneggiatrice ha sottolineato come sia difficile mantenere la freschezza di Elle Woods in un contesto sociale così diverso da quando il personaggio è stato introdotto per la prima volta. Mentre nel 2001, quando il primo film è uscito, il femminismo aveva un aspetto diverso, oggi ci sono nuovi temi e sfide che richiedono una narrazione attuale.cQuesta sfida ha reso la scrittura della sceneggiatura un processo complesso e avvincente allo stesso tempo.

Le sfide nella sceneggiatura

Kaling ha sottolineato che Reese Witherspoon, nonostante la sua agenda sempre piena con vari progetti cinematografici e televisivi, è ancora appassionata del personaggio di Elle Woods e desidera tornare nel ruolo se il progetto è all’altezza delle aspettative.

Questo atteggiamento positivo da parte di Witherspoon è un segno della sua dedizione al personaggio e alla serie. Tuttavia, la strada verso la realizzazione di La Rivincita delle Bionde 3 sembra essere lunga. Il progetto è in lavorazione sin dal 2018, ma ci sono ancora ostacoli da superare prima che il film possa vedere la luce. Inoltre, Reese Witherspoon ha dichiarato recentemente a Entertainment Weekly che sarebbe disposta a riprendere il suo iconico ruolo solo se Jennifer Coolidge fosse coinvolta, un altro personaggio amatissimo dai fan. Mentre l’attesa per il terzo capitolo di del film può sembrare interminabile, le dichiarazioni di Mindy Kaling e Reese Witherspoon indicano che il progetto sta procedendo con attenzione e dedizione.

L’obiettivo è creare una sceneggiatura che non solo diverta il pubblico, ma che affronti anche le sfide e le tematiche attuali legate al femminismo, offrendo un ritorno dignitoso per un personaggio tanto amato. I fan dovranno continuare a pazientare, ma sembra che la terza avventura di Elle Woods sia più vicina di quanto potremmo pensare.