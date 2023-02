Liam Neeson: perché ha rifiutato il ruolo di James Bond

Liam Neeson ha svelato il motivo del suo no alla parte di James Bond.

I perché del no dell’attore all’iconico ruolo.

Liam Neeson, nel corso della sua lunghissima e fortunata carriera, ha ricoperto alcuni ruoli a dir poco iconici che sono rimasti nell’immaginario collettivo, da quello di Oskar Schindler in Schindler’s List a quello di Qui-Gon Jinn nella trilogia prequel di Star Wars. Il curriculum dell’attore britannico, già di tutto rispetto, si sarebbe però potuto arricchire con l’interpretazione di un altro personaggio leggendario, vale a dire James Bond. In passato, Neeson si sarebbe ritrovato ad un passo dall’ottenere la parte, che sarebbe però stata rifiutata dallo stesso attore per un motivo in particolare.

Liam Neeson: no al ruolo di Bond a causa della moglie

A rivelare i retroscena su Liam Neeson vicinissimo più volte in passato ad ottenere la parte di James Bond è stato lo stesso attore classe 1952 nel corso di una recente intervista rilasciata per The Rolling Stones. Neeson sarebbe stato contattato diverse volte negli anni ’90 da Barbara Broccoli, ovvero la figlia del produttore dei film di Bond Albert Broccoli.

Ai tempi delle chiamate da parte di Barbara Broccoli, Liam Neeson si trovava sulla cresta dell’onda per via della sua allora recente interpretazione in Schindler’s List di Steven Spielberg, valsa all’attore una nomination nella categoria miglior attore protagonista ai Premi Oscar del 1994.

L’attore si sarebbe però ritrovato costretto a dire di no alla prestigiosa e allettante offerta per via della moglie Natasha Richardson, attrice britannica scomparsa purtroppo prematuramente il 18 marzo del 2009.

Le dichiarazioni dell’attore

Queste alcune delle parole di Liam Neeson in merito: “Conosco la famiglia Broccoli molto bene. A quel tempo Schindler’s List era uscito da poco e Barbara mi aveva chiamato un paio di volte per chiedermi se avessi voglia di interpretare il ruolo di James Bond. Io a quel punto le avevo confermato l’interesse, però mentre ero impegnato sul set di Nell (film del 1994 diretto da Michael Apted) la mia adorabile moglie (Natasha Richardson) mi disse che non ci saremmo mai sposati se avessi deciso di accettare la parte“.

Secondo quanto riferito sempre dall’attore, la Richardson si sarebbe opposta alla cosa per pura gelosia, dovuta probabilmente alle storie d’amore (pur sempre di finzione) che è solito vivere il personaggio di Bond nel corso delle sue avventure.

Quello dell’agente 007 è un ruolo che è stato interpretato nel corso degli anni da attori leggendari, basti pensare ad esempio a Sean Connery o a Roger Moore. Attualmente, a dare il suo volto a James Bond è Daniel Craig, con l’ultimo film rappresentato per ora da No Time To Die del 2021 diretto da Cary Fukunaga. Quello che è certo è che sarebbe stato interessante vedere all’opera Neeson nei panni dell’agente più famoso del cinema.