Dolly Parton su Elvis: “Ha cantato il mio classico I will always love you a Priscilla dopo il divorzio”

Le rivelazioni della cantautrice su Elvis Presley e su sua moglie Priscilla.

Dolly Parton ha rivelato come Elvis abbia dedicato il suo classico a Priscilla dopo il divorzio. Dolly Parton è stata impegnata di recente con la promozione del suo album di cover Rockstar. Un’occasione, per la cantautrice e attrice classe 1946, per rivelare anche un curioso retroscena in merito ad Elvis Presley.

Le dichiarazioni di Dolly Parton su Elvis Presley

Ospite di BBC Radio 2, Dolly Parton ha voluto fare chiarezza sulle indiscrezioni secondo le quali non avrebbe permesso ad Elvis Presley di fare una cover del suo brano I will always love you molti anni prima che la canzone venisse riportata al successo dalla celebre versione di Whitney Houston inserita nella colonna sonora del film del 1992 diretto da Mick Jackson Guardia del corpo.

Come svelato da Parton, Elvis amava così tanto il suo classico che decise di dedicarlo a Priscilla Presley mentre i due erano intenti a scendere le scale del tribunale subito dopo aver ottenuto il divorzio.

Queste alcune delle dichiarazioni al riguardo da parte di Dolly Parton:

“Elvis adorava la canzone. In effetti ho parlato con Priscilla non molto tempo fa. Mi ha detto ‘Sai, Elvis mi ha cantato quella canzone mentre scendevamo i gradini del tribunale quando abbiamo divorziato’. Amava la mia canzone, aveva intenzione di farne una cover. Mi avevano anche già chiamato per venire in studio per incontrarlo e per ascoltare la canzone“.

Dolly Parton ha poi proseguito in riferimento alla richiesta di poter registrare la cover da parte del Colonnello Tom Parker, impresario teatrale olandese naturalizzato statunitense noto per essere stato per l’appunto il manager di Elvis Presley:

“Il Colonnello Tom Parker mi aveva chiamato ma io gli risposi che non potevo permettere di dare loro l’autorizzazione a fare una cover di quella che era la mia canzone in assoluto più importante“.

Il nuovo album di Dolly Parton

Dolly Parton ha quindi annunciato il suo nuovo album Rockstar, in cui la cantautrice conta sulla collaborazione di numerosi ospiti illustri come ad esempio Miley Cyrus, Paul McCartney e Sting. Il disco consiste in un mix di brani originali e di cover, con uno dei pezzi originali intitolato I dreamed about Elvis. Queste le parole di Dolly Parton sulla canzone:

“Ho scritto questa canzone in cui parlo del mio sogno di Elvis che canta I will always love you“.

Nello specifico, Rockstar conterrà 30 canzoni divise in 9 canzoni originali e in 21 cover di diversi grandi classici della musica rock.