David Duchovny: l’attore di X-Files pronto a dirigere il suo nuovo film

L’attore noto per la serie tv X-Files dirigerà il suo secondo film.

Tutto su Bucky F*ucking Dent, il secondo film diretto dall’attore David Duchovny. David Duchovny dirigerà il suo secondo lungometraggio. L’attore noto tra le altre cose anche e soprattutto per il ruolo di protagonista nella serie tv X-Files prosegue dunque la propria carriera alla regia con un film dal titolo di Bucky F*ucking Dent.

Bucky F*ucking Dent: il nuovo film di David Duchovny

David Duchovny aveva esordito alla regia nel lontano 2004 con House of D. A quasi venti anni di distanza è quindi giunto il momento di questo Bucky F*ucking Dent, pellicola che si basa su un romanzo pubblicato dallo stesso attore nel 2016. Il film dovrebbe dunque rientrare nel genere autobiografico, con la storia ambientata principalmente nel 1978.

Al centro della trama vi sono in particolare l’ossessione da parte del protagonista per la squadra di baseball dei Boston Red Sox. Ad arricchire la vicenda vi è poi l’esplorazione del rapporto tra un uomo e suo figlio, ovvero il protagonista di cui sopra il cui nome è Ted Fulilove, con i due alle prese con un rapporto abbastanza complicato anche a causa del comportamento distaccato del padre.

Ted, oltre che venditore di bevande in occasione delle partite di baseball, è anche un aspirante scrittore la cui vita viene resa ulteriormente complicata dalla notizia del padre malato di cancro terminale. Presentatosi al cospetto del padre malato, Ted sembra anche in questo caso profondamente distante dal padre a causa del carattere costantemente burbero e scostante da parte di quest’ultimo, anche se i due potranno sfruttare tale complicata situazione per cercare il tanto agognato riavvicinamento.

La carriera di David Duchovny

David Duchovny ha preso parte al suo primo lungometraggio con Una donna in carriera, film di Mike Nichols del 1988. Da lì, l’attore statunitense classe 1960 ha recitato in diversi altri film oltre che in qualche episodio di Twin Peaks di David Lynch prima di raggiungere la popolarità grazie all’iconico ruolo del detective Fox Mulder nella serie X-Files, una parte ricoperta prima dal 1993 al 2002 e poi dal 2016 al 2018.

La celeberrima serie fantascientifica è valsa a Duchovny un numero infinito di riconoscimenti: numerose le candidature ai Golden Globe, con una vittoria nel 1997, cui si aggiungono diverse altre candidature ai Premi Emmy e agli Screen Actors Guild Award.

Oltre che per Fox Mulder, Duchovny è però celebre anche per un altro ruolo, ovvero quello dello scrittore Hank Moody nella serie Californication, che l’ha portato alla vittoria di un altro Golden Globe nel 2008.