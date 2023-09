What happens later: il trailer della commedia con Meg Ryan e David Duchovny

L’attrice Meg Ryan torna alla regia e lo fa otto anni dopo con la nuova commedia romantica What Happens Later

Dal 2015 ad oggi Meg Ryan non aveva più rivestito il duplice ruolo di attrice e regista. Ci è voluta la commedia What Happens Later, basata sull’opera teatrale Shooting Star , scritta dall’acclamato drammaturgo Steven Dietz . Lo stesso drammaturgo ha adattato la storia per il grande schermo e ha scritto la sceneggiatura insieme a Ryan e al collega drammaturgo Kirk Lynn.

Così è prossima al debutto nella sale, si parla di ottobre all’incirca, la divertente commedia romantica che rivede la Ryan dietro e di fronte la macchina da presa. La storia è apparentemente semplice, ma l’età dei protagonisti e la circostanza espone lo spettatore ad una introspezione profonda che scaverà nelle emozione dei due.

Stiamo parlando di Meg Ryan naturalmente e David Duchovny nei panni di ex amanti che si incontrano per caso in un aeroporto e vi rimangono bloccati dopo che entrambi i loro voli subiscono un ritardo.

Il trailer stimola la curiosità

Il lancio in questi giorni del trailer del film già promette un lavoro da vera esperta del genere: in soli due minuti di filmato è palese quanto sia agevole per la Ryan il controllo tra il personaggio che deve interpretare e la regia. Una performance fluida e divertente dove l’attrice mostra di essere perfettamente a suo agio in un terreno che conosce molto bene sia come attrice che come director del film.

Come anticipato, il film sembra già da questi pochi minuti aprire una finestra molto più profonda sui protagonisti, che andranno a scavare nei reciproci difetti di quando erano insieme. Ciò significa che ci troveremo ad essere testimoni di una serie di emozioni mentre il duo sessantenne parla della vita, del tempo e delle occasioni perse.

Meg Ryan regista: dagli esordi ad oggi

Il primo lungometraggio di Ryan come regista è stato Ithaca del 2015 , un dramma di guerra con lei stessa e un cast potente che comprendeva Tom Hanks, il compianto Sam Shepard, Hamish Linklater, Gabriel Basso, Jack Quaid e un giovane Alex Neustaedter ( American Rust ), protagonista della storia di formazione di un fattorino in bicicletta che assiste all’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Non resta quindi che attendere ottobre per gustarci nuovamente l’attrice nel suo nuovo lavoro come regista con What happens later