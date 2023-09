Tim Burton sul cameo di Superman di Nicolas Cage in The Flash: “Sono in rivolta contro tutto questo”

Il regista ha voluto dire la sua sul cameo di Nicolas Cage nei panni di Superman nel recente The Flash.

Tim Burton ha criticato l’apparizione di Cage nei panni di Superman in The Flash facendo riferimento anche alla cancellazione del suo Superman Lives. Lo scorso 15 giugno è arrivato in tutte le sale cinematografiche italiane The Flash, tredicesimo film del DC Extended Universe e primo ad essere dedicato interamente al supereroe interpretato da Ezra Miller.

In merito al cast, la pellicola diretta dal regista Andy Muschietti ha visto l’apparizione di diversi cameo tra cui anche quello di Nicolas Cage nei panni di Superman. Un elemento, questo, che non è andato affatto giù a Tim Burton.

Le parole di Tim Burton sul cameo di Nicolas Cage in The Flash nei panni di Superman

L’apparizione di Nicolas Cage nei panni di Superman in The Flash di Andy Muschietti ha riguardato da vicino anche Tim Burton. Il regista, impegnato nell’ultimo periodo con l’attesissimo sequel di Beetlejuice, avrebbe dovuto dirigere un film sul supereroe DC con protagonista proprio Cage e dal titolo di Superman Lives, ma il progetto venne definitivamente cancellato in seguito all’insorgere di numerosi problemi.

Nel corso di un’intervista rilasciata per il British Film Institute, Burton ha affermato di non avere rimpianti per la cancellazione del suo vecchio progetto non nascondendo però una certa dose di rammarico. Queste le sue parole:

“No, non ho rimpianti. Dico questo: quando lavori così a lungo su un progetto che poi non viene realizzato la cosa ti influenza per il resto della tua vita. Perché ci si appassiona alla cosa, e ogni cosa rappresenta un viaggio sconosciuto. Si tratta di un tipo di esperienza che non ti abbandona mai, nemmeno un po’“.

Tim Burton ha poi parlato esplicitamente del cameo di Nicolas Cage in The Flash, con l’attore che per questo suo ruolo è stato ringiovanito digitalmente:

“Ciò mi porta ad affrontare la questione dell’Intelligenza Artificiale, penso sia per questo che ho chiuso con lo studio. Possono prendere quello che hai fatto, Batman o qualsiasi altra cosa, e appropriarsene culturalmente. Anche se sei uno schiavo di Disney o di Warner Bros possono fare quello che vogliono. Quindi in questi miei ultimi anni di vita sono in una sorta di rivolta silenziosa contro tutto questo“.

Il progetto del Superman di Tim Burton con protagonista Nicolas Cage

L’idea di un film su Superman con protagonista Nicolas Cage risale al 1996, anno in cui Kevin Smith propose il progetto al produttore Jon Peters. Smith ebbe dunque la possibilità di scrivere la sceneggiatura. Quest’ultimo, dopo aver preso in considerazione anche Robert Rodriguez, decise di affidare la regia a Tim Burton, che aveva da poco rivoluzionato il mondo dei cinecomic con i suoi Batman e Batman – Il Ritorno usciti rispettivamente nel 1989 e nel 1992.

In seguito alle prime negoziazioni con Warner Bros, la data di uscita della pellicola intitolata Superman Lives era stata individuata nel 1998, con Nicolas Cage scelto per interpretare l’iconico supereroe della DC e con Christopher Walken nei panni del villain Brainiac. L’intero progetto venne però alla fine cancellato non solo per problemi con la sceneggiatura ma anche e soprattutto per i considerevoli costi di preproduzione, con Tim Burton che decise di tirarsi definitivamente indietro dopo essersi scontrato con i produttori.