Jennifer Hudson Show: gli scioperi degli scrittori fanno slittare la Stagione 2

A causa dei continui scioperi degli scrittori, sceneggiatori e attori, la nuova stagione dello show è stata rimandata. Ecco la nuova data.

Il Jennifer Hudson Show si unisce a The Drew Barrymore Show e The Talk nel ritardare la prossima stagione mentre gli scrittori rimangono in sciopero. Una fonte vicina alla produzione ha confermato a Deadline che, dopo molte discussioni e su insistenza di Hudson, il Jennifer Hudson Show sta mettendo in pausa la produzione e la première della seconda stagione, originariamente prevista per lunedì 18 settembre. Condotta dalla vincitrice dell’Oscar, il Jennifer Hudson Show, distribuito dalla Warner Bros., offre interviste a celebrità, storie di attualità, eroi della comunità, sensazioni virali e musica.

In precedenza, Drew Barrymore aveva annunciato di mettere in pausa il ritorno del suo talk show sindacato, e CBS aveva annunciato che anche The Talk stava ritardando la première della stagione e stava valutando i piani per una nuova data di lancio. Entrambi gli show dovevano inizialmente debuttare il 18 settembre e avevano ricevuto intense critiche dagli attori in sciopero. Deadline aveva annunciato il 4 settembre che The Drew Barrymore Show sarebbe tornato per una quarta stagione il lunedì 18 settembre, scatenando polemiche.

Intanto Barrymore aveva difeso la decisione in un post su Instagram lo scorso fine settimana, dicendo che la decisione “è più grande di me“. Nel corso della scorsa settimana, la controversia è continuata a crescere, con la star di E.T. che ha attirato intense critiche dalla WGA e dai suoi colleghi attori.

La critica a Barrymore

“Drew Barrymore non dovrebbe essere in onda mentre i suoi scrittori sono in sciopero per una trattativa equa“, ha detto un portavoce del sindacato a Deadline la scorsa settimana dopo l’annuncio.

“In realtà, gli spettacoli come questo non possono funzionare senza la scrittura, ed è lavoro in sciopero“. Venerdì, Barrymore ha pubblicato un video di scuse emozionale su Instagram, che è stato accolto da ulteriori critiche. In seguito, ha rimosso il video.

Un portavoce di CBS Media Ventures, che è dietro al talk show diurno, ha difeso il ritorno dello show in una dichiarazione a Deadline venerdì, dicendo che sono: “molto attenti e sensibili alle complesse circostanze che circondano il ritorno dello show e saremo in piena conformità con tutti i nostri accordi sindacali e le regole dello sciopero“. I picchettatori della WGA avevano preso di mira The Talk fuori da CBS Radford dal momento in cui era stato annunciato che lo show aveva intenzione di tornare.

Lo show, condotto da Akbar Gbajabiamila, Amanda Kloots, Natalie Morales, Jerry O’Connell e Sheryl Underwood, era stato sospeso nel mese di maggio a causa dello sciopero degli scrittori. Prodotta da CBS Studios, The Talk si prepara alla sua quattordicesima stagione.