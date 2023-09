Lady D, venduto all’asta il maglione con la pecora nera: la cifra choc

Venduto all’asta per una cifra esorbitante il maglione di Diana Spencer.

Il maglione con la pecora nera di Lady D è stato venduto all’asta ad una cifra record. Il maglione con la pecora nera appartenuto a Lady D e indossato per la prima volta da quest’ultima nel 1981 è stato venduto all’asta per una cifra record. Un capo, quello della principessa più amata della Gran Bretagna, che è diventato cult in brevissimo tempo e che ha trovato ora un suo nuovo proprietario.

Venduto all’asta il maglione di Lady D

Il maglione in questione, di colore rosso e con un motivo a pecorelle, era stato ritrovato in un attico lo scorso mese di marzo dalla designer Joanne Osborne per essere poi messo successivamente all’asta da Sotheby’s.

L’asta era stata aperta poco più di un mese fa, per la precisione lo scorso 31 agosto: una data di certo non casuale, ovvero quella del ventiseiesimo anniversario della morte di Diana avvenuta a Parigi a causa di un incidente stradale. Il nome della persona che è riuscita ad aggiudicarsi l’ambito articolo non è per il momento ancora nota, ma ad essere subito comunicata è stata ovviamente la strabiliante cifra d’acquisto. Si parla, per la precisione, della somma choc di un milione e 143mila dollari.

La storia del maglione di Lady Diana

Il maglione rosso con la pecora nera era stato indossato per la prima volta da Lady Diana in occasione di una partita di polo dell’allora principe Carlo nel giugno del 1981. Erano dunque gli anni del fidanzamento di Diana con il principe, con i due che si sarebbero sposati circa un mese dopo, ovvero il 29 luglio, nella Cattedrale di Saint Paul di Londra.

Il maglione era stato realizzato nel 1979 dalle stiliste Muir e Osborne per la loro linea di maglieria ed era uno dei capi di abbigliamento in assoluto più amati da Diana. Come spiegato da Sotheby’s durante la presentazione del pezzo nel corso dell’asta, poche settimane dopo la prima apparizione di Diana con il maglione le stiliste ricevettero una lettera proveniente da Buckingham Palace in cui si chiedeva loro di riparare il capo d’abbigliamento a causa di un piccolo strappo presente sui polsini.

Questo il racconto da parte delle due stiliste co-fondatrici del marchio Warm & Wonderful in merito al ritrovamento del maglione risalente come detto allo scorso mese di marzo:

“Abbiamo notato una piccola scatola. All’interno, nascosto accanto a un copriletto di cotone, c’era il maglione rosso con la pecora originale di Diana del 1981“.

Il maglione, inutile dirlo, divenne fin da subito una vera e propria icona, con i media protagonisti negli anni di diverse congetture sul possibile significato della pecora nera, secondo molti un simbolo del sempre difficile rapporto della madre di William e di Harry con la famiglia reale.