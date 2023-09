Donald Glover: la sua serie Star Wars su Lando Calrissian diventa un film

La serie di Star Wars sul personaggio di Lando sembrerebbe essere destinata a diventare un film.

Il progetto della serie di Star Wars su Lando Calrissian con Donald Glover dovrebbe trasformarsi in un film.

Nel 2020 LucasFilm aveva annunciato l’arrivo sulla piattaforma streaming di Netflix di una nuova serie dell’universo di Star Wars incentrata sul personaggio di Lando Calrissian. Il progetto, nel corso dei successivi tre anni, non è però andato avanti rimanendo in fase di sviluppo, con gli Studios che potrebbero decidere di trasformare quella che inizialmente doveva essere una serie in un lungometraggio.

Star Wars: la serie su Lando Calrissian con Donald Glover pronta a diventare un film

La serie di Star Wars basata sul personaggio dell’ex contrabbandiere Lando Calrissian potrebbe dunque essere tramutata in un film. A rivelarlo è stato uno degli sceneggiatori ovvero Stephen Glover, anche se l’intero progetto è ancora fermo a causa dello sciopero proprio degli sceneggiatori.

L’interprete di Lando Donald Glover, stando ad alcune indiscrezioni, si starebbe occupando della sceneggiatura in collaborazione con il fratello Stephen. Quest’ultimo, ospite al podcast Pablo Torre Finds Out, ha voluto rivelare gli ultimi dettagli relativi al progetto, confermando il possibile passaggio del prodotto da serie televisiva a lungometraggio. Queste le sue parole:

“Non si tratta di uno show. Per il momento l’idea ricorrente è quella di fare un film. La questione però è che a causa degli scioperi tutto può cambiare“.

I prossimi progetti legati al mondo di Star Wars

A causa degli scioperi SAG-AFTRA e WGA il progetto sul personaggio di Lando Calrissian potrebbe dunque andare incontro a nuovi rinvii e slittamenti o addirittura anche all’accantonamento definitivo.

Nel frattempo, LucasFilm si sta concentrando anche sui tantissimi altri film e serie tv su Star Wars di prossima uscita. Nel corso dello Star Wars Day, Kathleen Kennedy ha annunciato ben tre diversi lungometraggi incentrati rispettivamente sul passato, sul presente e sul futuro della saga. Il primo film dovrebbe essere basato sulle origini della Forza e dovrebbe essere curato da James Mangold, mentre il secondo dovrebbe rappresentare una sorta di conclusione di The Mandalorian e dovrebbe essere affidato a Dave Filoni. Infine, il terzo sul futuro dovrebbe essere diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e dovrebbe mostrare una Rey intenta a cercare di rimettere su l’Ordine dei Jedi a circa quindici anni di distanza dalla sconfitta dell’imperatore Palpatine.

Tornando al progetto su Lando Calrissian con Donald Glover, non è ben chiara al momento la sua eventuale collocazione temporale all’interno del franchise di Star Wars, con l’attore che ha per ora interpretato il personaggio del contrabbandiere soltanto nello spin-off Solo: A Star Wars Story del 2018 diretto da Ron Howard.