Harry e Meghan: i due si scatenano al concerto di Beyoncé

La coppia è stata avvistata ad un concerto di Beyoncé.

Harry e Meghan si sono letteralmente scatenati ad un concerto di Beyoncé. Harry e Meghan sembrerebbero aver allontanato in maniera definitiva le voci relative ad una loro presunta crisi. Nonostante le numerosi voci provenienti dai tabloid della Gran Bretagna, il rapporto tra i Sussex sembrerebbe al momento procedere a gonfie vele e senza intoppi, con la coppia che è stata tra l’altro anche avvistata insieme in occasione di un concerto di Beyoncé.

Harry e Meghan insieme al concerto di Beyoncé

Nel corso degli ultimi mesi, Harry e Meghan sono stati al centro di numerose voci relative ad una loro presunta crisi. Nonostante le varie indiscrezioni da parte dei tabloid e dei giornali di gossip britannici, la relazione tra i due sembrerebbe procedere per il momento a gonfie vele, come testimoniano ampiamente le diverse immagini che circolano in rete sulle uscite pubbliche della coppia.

Una nuova occasione in cui Harry e Meghan si sono mostrati insieme in pubblico è ora consistita in un concerto di Beyoncé. Tra un impegno ufficiale e un altro, i Sussex hanno deciso di staccare la spina e di prendersi una giornata di relax andando ad assistere ad un’esibizione dal vivo della celebre cantante statunitense insieme a Doria Ragland, ovvero la madre della Markle. Una serata diversa che non ha però certamente rappresentato una grossa novità per la stessa Meghan, che di recente aveva già assistito ad un concerto di Taylor Swift in compagnia non del marito ma delle sue amiche.

Sulle note delle canzoni più belle e famose di Beyoncé la coppia si è letteralmente scatenata, con i filmati circolati fin da subito anche su TikTok che mostrano i due intenti a ballare e a cantare. Un segno questo di quanto Harry e Meghan siano ancora incredibilmente affiatati, con i fan del duca e della duchessa di Sussex che hanno chiesto di diffondere tali video anche allo scopo di smentire le voci relative ad una crisi di coppia e ad un presunto imminente divorzio.

La possibile riappacificazione di Harry e Meghan con la famiglia reale

Nell’ultimo periodo, Harry e Meghan starebbero pensando di ricucire i propri rapporti con la famiglia reale britannica e con il Re Carlo. Una possibile grande opportunità per un incontro tra tutti i membri della royal family potrebbe essere rappresentata dal primo anniversario della morte della Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni.